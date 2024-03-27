МТС прокачала связь на участке федеральной трассы «Брянск-Смоленск»

МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации сети на федеральной автомобильной трассе А141 «Брянск-Смоленск» в районе деревни Молотино Брянского района. В результате установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 30%.

МТС запустила в Молотино дополнительное телеком-оборудование, которое позволило увеличить скорость мобильного интернета и усилить «голос» на участке трассы на расстоянии до восьми километров. Водители и пассажиры транспорта, проезжающего через Брянский район к Брянску, теперь могут пользоваться привычными приложениями и ресурсами, следить за дорожной обстановкой, а грузоперевозчики координироваться с логистическими подразделениями по доставке и разгрузке машин.

Телеком-инфраструктура МТС также дает возможность внедрять при подъезде к Брянску современные цифровые продукты – интеллектуальное видеонаблюдение, обеспечивающее безопасность движения и контроль за состоянием объектов, сервисы удаленного мониторинга транспорта и оборудования, работающие на базе интернета вещей.

«В Брянской области обеспечение непрерывного покрытия на трассах – одна из первоочередных задач, так как пассажирский и грузовой трафик только растет. Связь в дороге – это всегда безопасность и контроль логистики, а также возможность подключения к сервисам экосистемы МТС. В населенных пунктах по трассе «Брянск-Смоленск» расположены предприятия автосервиса, АЗС, придорожные кафе и места отдыха, которые также теперь обеспечены уверенным голосовым сигналом», – сказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.

После проведенных работ скорость мобильного интернета МТС также выросла в сёлах Овстуг, Речица, Чернетово, Бетово, Госома, Неготино, Дуброславичи, Хоробровичи, в которых в общей сложности проживает более 2 тыс. человек.

Ранее МТС в Брянской области провела модернизацию с улучшением качества голосовой связи в районе села Павличи Клинцовского района и увеличила скорость мобильного интернета по трассе А240 «Брянск-Беларусь» в сёлах Добрунь, Выгоничи, Почеп и Найтоповичи, обеспечив стабильным покрытием участок автодороги на протяжении 140 километров.