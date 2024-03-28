«Киберпротект» выпустил новую версию системы для синхронизации и обмена файлами «Кибер Файлы 9.0»

Компания «Киберпротект» представила систему для синхронизации и безопасного обмена файлами «Кибер Файлы 9.0». В новой версии реализована возможность развертывания решения на серверах под управлением российских операционных систем, интеграция с DLP-комплексом «Кибер Протего» для контроля и защиты загружаемых данных, расширен выбор систем для онлайн-редактирования документов, а также реализованы интеграции с решениями для борьбы с киберугрозами и управления информационной безопасностью. Проведены работы для повышения удобства использования продукта и его производительности. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

«Кибер Файлы» — это универсальное, безопасное и простое в использовании решение для совместной работы и обмена файлами в организациях. Сервер системы «Кибер Файлы» развертывается непосредственно в сети организации, при этом пользователи получают возможность синхронизации и безопасного доступа к общим файлами на своих компьютерах, а также могут делиться файлами с внешними контрагентами.

В версии 9.0 сервер «Кибер Файлов» можно развернуть на отечественных операционных системах, в частности «Альт Сервер 10», «РЕД ОС Сервер 7.3» и Astra Linux Server 1.7. Это позволяет компаниям внедрить безопасный обмен и синхронизацию файлов в импортонезависимых инфраструктурах и уверенно использовать систему на различных платформах.

Вопрос информационной безопасности был одним из ключевых в работе над этим релизом. В новой версии реализована интеграция с корпоративным решением для предотвращения утечки данных (DLP) «Кибер Протего». Теперь сервер «Кибер Файлов» может напрямую передавать данные на веб-сервер «Кибер Протего», что позволяет построить сводный аудит операций передачи файлов и повысить уровень контроля за конфиденциальной информацией.

В дополнении к этому, стало возможным использовать решение Kaspersky Scan Engine для проверки всех загружаемых данных на наличие киберугроз. Также реализована функция передачи событий из журнала аудита в SIEM-системы с использованием протокола Syslog для тех, кто отслеживает инциденты безопасности в корпоративной сети с помощью таких систем.

Стал шире выбор инструментов для совместной работы с документами. Добавлена возможность интеграции с российским решением «Сервер совместного редактирования МойОфис». Это система, которая позволяет просматривать и совместно работать над документами, при этом хранение данных и контроль доступа к ним обеспечивают «Кибер Файлы». Напомним, ранее была реализована аналогичная интеграция с системой «Р7-Офис».

«С учетом требований времени и широкого распространения отечественных платформ, развитие нашей системы «Кибер Файлы» направлено на возможность внедрения продукта в различных инфраструктурах заказчика. Мы также уделяем особое внимание пользовательскому опыту и максимальной безопасности информации наших пользователей, — сказал Сергей Вахонин, директор направления систем информационной безопасности компании «Киберпротект». — Интеграция с нашим DLP-комплексом «Кибер Протего» может стать важным элементом реализации концепции Zero Trust, это поддерживает современные тенденции развития информационной безопасности на предприятиях».

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«Киберпротект» — российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного программного обеспечения. Решениями компании пользуются организации любого масштаба, которые заинтересованы в надежной киберзащите, сохранности данных и работоспособности ИТ-инфраструктуры. Продукты «Киберпротекта» входят в реестр отечественного ПО, сертифицированы ФСТЭК.