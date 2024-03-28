«Мониторинг дорожной сети» от «Философт» включен в реестр российского ПО

На основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России цифровое решение «Мониторинг дорожной сети» было включено в реестр российского программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

В «Философт» разработали такое отечественное ПО, чтобы им могли пользоваться и дорожно-строительные предприятия, и простые жители.

Многие путают мониторинг дорожной сети с «умными» дорогами. «Мониторинг дорожной сети» – не про регулировку трафика, светофоров, датчиков движения автомобилей, пешеходов и фиксации нарушителей, продукт позволит решить дорожно-строительным предприятиям проблематику не автоматизированных бизнес-процессов, отрегулировать процесс мониторинга спецтехники, отследить количество спецтехники, участков, сотрудников, дорожных управлений по каждому району, протяженность обслуживаемых дорог, а простые жители смогут зафиксировать проблему на определенном участке дороги, например, глубокую яму, которая пробила шину автомобиля, прикрепив фото.

«Мониторинг дорожной сети» – решение, которое, предусматривает принципиально новый подход к строительству, ремонту и содержанию муниципальных и региональных дорог.

Несмотря на то, что приложение было анонсировано месяц назад, уже есть функции, которые полюбились дорожно-строительным предприятиям – закрытый раздел с конфиденциальной информацией и файлообменник, доступ к сервисам навигации и картам.

«Внедрение цифровых технологий затрагивает все отрасли экономики и транспорт не исключение. Формирование единого инфополя – было одной из приоритетных задач, когда мы создавали программное обеспечение. Мы стремимся к внедрению передовых технологий и инновационных решений, которые сделают дорожные системы более эффективными, безопасными и удобными для дорожных предприятий, застройщиков и жителей», ‒ сказал Иван Власов, директор компании «Философт».

«Мониторинг дорожной сети» поможет сэкономить время, благодаря выстроенной коммуникации между сотрудниками и повысить скорость обработки задач, и обратной связи.

Сервис работает, как в формате мобильного приложения для iOS и Android, так и в десктопной версии.