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«Ultima Яндекс Еда» в тестовом режиме расширила зоны доставки в Москве

Сделать заказ в «Ultima Яндекс Еда» теперь могут жители Филей-Давыдкова, Хорошева-Мневников, Щукина, Сокола, Останкинского, Раменок, а также других районов на севере и западе Москвы. Сервис в тестовом режиме расширил зоны доставки в городе — до сих пор услуга была доступна только в центральных районах столицы. Об этом CNews сообщили представители Яндекс Еды.

«Ultima Яндекс Еда» работает с ресторанами авторской кухни. В новых зонах сервис начал доставлять заказы из таких заведений, как «Ухват», Remy Kitchen Bakery, Black Thai, Rudi Italian Bistro, Meat Coin, Regent, Sage, Selfie — всего их около 40. Эти рестораны находятся в районах метро Смоленская, Белорусская и Кутузовская.

Новые оптимальные зоны доставки для каждого ресторана помог определить алгоритм. Охват каждой из них — до 10 км от соответствующего заведения. Это позволяет Ultima Яндекс Еда быстрее доставлять блюда, чтобы они сохраняли внешний вид и температуру такими, как задумал шеф-повар. Время доставки из ресторанов до клиентов в новых зонах — от 30 минут.

Каждый заказ «Ultima Яндекс Еда» упаковывается в специальный термопакет. Доставки выполняют опытные курьеры, сотрудничающие с сервисом – они носят особые сумки и брендированную форму. Также для покупателей доступна выделенная служба поддержки. Например, если заказ будет задерживаться или нужного блюда не окажется в наличии, сервис сразу же свяжется с курьером или заведением и решит проблему как можно быстрее.

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