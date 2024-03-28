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Высокоскоростной интернет «МегаФона» «выбрался» в деревни Ленинградской области

Жители более 20 деревень и сел Ленинградской области получили доступ к сети четвертого поколения и качественным голосовым звонкам, благодаря запуску новых базовых станций. Теперь местным жителям и приезжим доступна стабильная мобильная связь даже в отдаленных уголках области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор охватил мобильной сетью около 20 малых населенных пунктов численностью от нескольких десятков до нескольких тысяч человек в Ленинградской области. В общей сложности, около 10 тыс. местных жителей и туристов смогут воспользоваться всеми цифровыми сервисами на скоростях, доступных в мегаполисах.

Мобильный интернет от «МегаФона» появился в деревнях Глядино, Дятлицы и Рассколово Ломоносовского района, деревне Донцо и поселке Каложицы Волосовского района, поселке Берерзовик Тихвинского района, деревушках Югостицы и Слапи Лужского района, деревнях Сирокасска, Колосарь, Лаврово и Леднево, селе Шум Кировского района, поселке Саперное Приозероского района, деревне Вороново Волховского района, поселке Терволово Гатчинсокго района.

«Компания впервые развернула инфраструктуру в этих населенных пунктах. Новые телекоммуникационные объекты, поддерживают все стандарты связи и задействуют несколько диапазонов передачи сигнала, что обеспечивает высокоскоростной интернет на всей территории населенных пунктов. Теперь жители могут за секунды скачивать тяжелые файлы, смотреть фильмы на смартфонах, пользоваться госуслугами и другими многочисленными сервисами, которые уже стали частью повседневной жизни», – сказал директор «МегаФона» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максим Токаренко.

По данным аналитиков «МегаФона», жители поселков Ленинградской области активно пользуются возможностями мобильного интернета и голосовой связью – в том числе используя технологию VoLTE ( Voice over LTE). С начала этого года интернет-трафик уже вырос на 20%. При этом на цифровые звонки приходится больше 70% от всех голосовых звонков.

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