Новая система ускорит восстановление учетных записей пользователям Mail.ru

Специалисты информационной безопасности сервисов Mail.ru разработали систему автоматического восстановления доступа к аккаунтам – Garm. Инструмент позволяет автоматически проанализировать данные в заявках пользователей на восстановление доступа и определить их валидность. После оценки достоверности данных Garm самостоятельно вышлет ссылку на смену пароля от учетной записи. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новая система будет особенно полезна тем пользователям, у которых не получается восстановить доступ самостоятельно с помощью резервных данных, либо если они отсутствуют вовсе.

Автоматизация процесса позволит избежать ошибок при ручной обработке заявок и сократит время на восстановление доступа пользователей к учетной записи. Это позволило нарастить долю автоматических восстановлений до 80%, а также увеличило общее количество успешных восстановлений в два раза.

Вместе с анализом данных с помощью Garm также определяются сомнительные заявки на восстановление и потенциально мошеннические. По факту создания таких обращений пользователь получит уведомление и сможет самостоятельно отменить такую заявку. Это позволит дополнительно защитить аккаунты от несанкционированного доступа злоумышленников.

При нехватке данных в анкете заявка распределится на специалистов технической поддержки, которые в ручном режиме помогут пользователям восстановить доступ к сервисам.