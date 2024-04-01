«Авито Работа»: половина россиян используют эмодзи в рабочих переписках

«Авито Работа» провела опрос более 7 тыс. работающих россиян. Аналитики выяснили, какими средствами коммуникации чаще всего пользуются опрошенные для делового общения и как относятся к использованию эмодзи в рабочих чатах. Среди самых популярных способов коммуникации работающие россияне назвали телефонные звонки (65%), мессенджеры (64%) и электронную почту (49%). Также опрос показал, что 51% респондентов используют эмодзи в рабочей переписке. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работа».

Из них 21% используют эмодзи только в определенных ситуациях или с коллегами, которые их понимают, 20% используют иногда для выражения эмоций, 9% используют регулярно. Среди специалистов, которые чаще всего регулярно пользуются эмодзи,— представители сфер фитнеса и салонов красоты (23%), маркетинга, PR, рекламы (21%), ИТ, интернета, телекома (16%), онлайн-торговли (14%). В то же время 49% россиян стараются не использовать эмодзи в рабочей переписке.

Чаще всего эмодзи используют молодые сотрудники — 69% работников от 18 до 24 лет признались, что используют их в рабочих переписках, из них 18% пользуется эмодзи регулярно. Меньше всего пользуются эмодзи работники от 65 лет и старше — таких оказалось 28%, из которых лишь 1% опрошенных пользуются ими на постоянной основе.

При этом почти треть (29%) опрошенных россиян стараются использовать эмодзи только в неформальной переписке с коллегами, 27% используют только стандартные, нейтральные эмодзи (смайл, палец вверх и т.д.), 22% стараются не использовать эмодзи слишком часто, 20% стараются использовать эмодзи только для выражения позитивных эмоций, 16% не используют эмодзи в переписке с некоторыми сотрудниками (руководством или подчиненными), а каждый десятый респондент не использует эмодзи при переписке по электронной почте. Только 5% опрошенных россиян одинаково ведут как личные, так и рабочие переписки.

Как показало исследование, россияне в основном хорошо относятся к эмодзи в рабочих переписках — 30% положительно реагируют на их использование коллегами, партнерами и клиентами и считают, что такие неформальные элементы коммуникации помогают создать комфортный диалог. 17% респондентов относятся к эмодзи нейтрально и иногда отвечают тем же, чтобы поддержать общение. 19% отметили, что их реакция будет зависеть от контекста и отношений с отправителем, а 15% вообще не обращают внимания на использование эмодзи в рабочей переписке. Есть и 2% опрошенных, которые относятся к эмодзи резко отрицательно и просят собеседников не использовать их в рабочих чатах.

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