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Клиенты «Точки» смогут проводить В2В-операции через СБП

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» запустил опцию B2B-переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь предприниматели смогут быстро и удобно перечислять деньги другим компаниям через интернет-банк. Инструмент работает на базе собственной банковской лицензии «Точки». Об этом CNews сообщили представители «Точки».

СБП — это инновационная технология, которая позволяет совершать мгновенные платежи в любое время суток. Для предпринимателей — это возможность оплачивать счета поставщикам, проводить взаиморасчеты с контрагентами и другие финансовые операции моментально и без задержек.

«Переводы по СБП — это, в первую очередь, всегда быстро. Платежи по реквизитам могут идти несколько часов, а по СБП деньги сразу будут доступны получателю, даже несмотря на разницу в часовых поясах и время суток. Такие мгновенные переводы могут обеспечить непрерывность бизнес-процессов. Важно, что B2B–операции по СБП помогают снизить количество ошибок при заполнении платежа: получатель может заполнить все данные за плательщика, а плательщику будет достаточно только проверить их», — сказал системный аналитик направления «Интеграционные банковские сервисы» в «Точке» Данила Тропин.

Чтобы провести платеж по СБП, клиент-получатель должен через свой интернет-банк сгенерировать платежную ссылку или изображение в виде QR-кода. После он отдает эту ссылку или QR-код плательщику. Клиент «Точки» либо сканирует куар-код через банковское приложение, либо на сайте кликает по банку, которым хочет оплатить.

Ограничений по банкам получателя нет. Минимальная сумма перевода — один рубль, максимальная — один млн руб. за одну операцию.

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