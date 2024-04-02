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Космонавт Александр Лазуткин стал новым лицом бренда RUVDS

Герой России, летчик-космонавт, бортинженер орбитальной станции «МИР» Александр Лазуткин и RUVDS договорились о сотрудничестве в рамках весенней рекламной кампании, приуроченной к дню космонавтики. При поддержке космонавта хостинг-провайдер выпустит серию материалов, популяризующих космонавтику среди молодежи, а также баннеры, рассказывающие об энергоэффективности серверного оборудования в сравнении с космическими станциями. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«С прошлого года день космонавтики стал праздником и для нашей компании – эксперимент по запуску собственного спутника был крайне успешным. Пройти мимо этой даты мы уже не можем, и потому решили заручиться поддержкой Александра Ивановича, профессионала и человека, который лично покорял космос и знает, сколько сил это требует. Мы продолжим развивать наше космическое направление и, уверен, новые проекты позволяет открыть еще больше возможностей», – сказал гендиректор RUVDS Никита Цаплин.

Новой серией материалов RUVDS завершает свой космический 2023 г., за который компания запустила на орбиту спутник-сервер, продемонстрировав возможности хостинга из космоса. Также с применением аппарата были проведены уникальные соревнования пентестеров, выпущена линейка сувенирной продукции и проведены тематические квесты.

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RUVDS — хостинг-провайдер VPS/VDS серверов, основным направлением деятельности которого является оказание услуг IAAS корпоративного класса. Партнеры компании — АО «ФИНАМ», финансовая группа «БКС», Национальный расчетный депозитарий (Московская биржа), АО «ВЦИОМ», АО «Телекомпания НТВ», VK, Gett, DCDaily и другие. Компания располагает своим дата-центром уровня TIER 3 в городе Королев, а также семью гермозонами в России (две гермозоны в Москве и по одной в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке).

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