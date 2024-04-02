«СберБизнес Спасибо» ― Сбербанк запустил программу лояльности для предпринимателей

Сбербанк запустил программу лояльности для своих корпоративных клиентов. «СберБизнес Спасибо» позволяет предпринимателям копить бонусы и возвращать до 100% стоимости покупок у партнеров банка, а также конвертировать бонусы в рубли (один бонус равен одному рублю). Программа доступна для клиентов малого и микробизнеса. Об этом CNews сообщили представители

Подключившись к программе, предприниматель будет получать 1% годовых в бонусах на остаток по счету и пять бонусов за каждый перевод на счет другого корпоративного клиента Сбербанка в рублях. Кроме того, при оплате покупок по бизнес-карте кешбэк будет начисляться бонусами. История начисления бонусов появится в личном кабинете интернет-банка «СберБизнес» в разделе «СберБизнес Спасибо».

Бонусами можно компенсировать уже совершенную покупку сервисов Сбербанка и партнеров, таких как «СберМаркет», «Работа.ру», «Моя Бухгалтерия Аутсорсинг», «Юрист для Бизнеса», «Телемедицина» и многих других. В программе участвуют все расчётные счета клиента, кроме специальных.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Подключиться к программе лояльности может любой представитель малого бизнеса, имеющий расчётный счёт в Сбере. Учитывая, что у Сбера более 3 млн корпоративных клиентов, и большинство из них пользуются интернет-банком «СберБизнес», наша программа лояльности может стать крупнейшей в России для предпринимателей. Приглашаю бизнес присоединиться к ней, чтобы как можно скорее начать получать очевидную выгоду — оплачивать бонусами полезные сервисы и обменивать бонусы на рубли по курсу один к одному».

Чтобы присоединиться к программе лояльности, предпринимателю нужно авторизоваться в «СберБизнесе», в разделе «Все продукты и услуги» выбрать услугу «СберБизнес Спасибо» — «Подключить».