МТС запустила собственную платформу для закупки рекламы в Telegram Ads

МТС сообщила о том, что ее рекламная вертикаль «МТС Ads» запускает платформу нового поколения для агентств и крупного бизнеса. Trading Desk, полностью созданный трейдерами для трейдеров, открывает возможности массовых операций, быстрой проверки гипотез, кастомизации digital-кампаний и расширенной аналитики в Telegram Ads.

Новый Trading Desk от МТС предназначен для профессиональных трейдеров. Трейдер может задать все параметры таргетингов и сроков открутки в Telegram Ads на одном рабочем экране и разметить трафик в каждой точке касания с аудиторией для отслеживания конверсий. Рублевый биллинг упрощает прогнозирование расходов, планирование кампаний и отчетность по ним. Наличие массовых операций дает возможность одновременно создавать и редактировать от одной до нескольких сотен рекламных кампаний.

Трейдер сможет в одном интерфейсе менять параметры открутки в десятках кампаний и быстро тестировать гипотезы. Для каждого канала в Telegram можно создать отдельную рекламную кампанию с уникальными настройками и креативом, чтобы сравнить показатели эффективности рекламы и оперативно приостановить неэффективные кампании. Список каналов для размещения и креативы для них можно загрузить в trading desk в форматах xlsx и csv за пару кликов.

Каждый участник команды сможет настроить интерфейс Trading Desk под себя. Руководители смогут отслеживать бизнес-показатели, трейдеры – метрики в реальном времени, аналитики смогут пользоваться наглядными дашбордами и графиками, чтобы находить зависимости по десяткам показателей. На платформе реализована ролевая модель – для всех членов команды можно настроить разные уровни доступа, в том числе сделать гостевой доступ для заказчиков к отдельным кампаниям.

Настраивать рекламные кампании трейдеры смогут по сегментам Big Data МТС, своей базе, а также по таргетингам Telegram Ads. Бесшовная интеграция с ОРД и автоматическая модерация рекламных сообщений позволяют сократить время на создание и запуск рекламной кампании.

«Telegram динамично развивается, на платформе появляются новые, продвинутые инструменты для рекламодателей. Для того, чтобы крупный бизнес и большие бренды могли настраивать эффективные рекламные кампании и растить бюджеты в Telegram, мы собрали обратную связь рынка и вместе с профессиональными трейдерами крупнейших агентств и МТС создали «Маркетолог Pro» – win-win-решение для площадки, агентств и больших рекламодателей. Крупный бизнес увеличил инвестиции в Telegram: несмотря на низкий рекламный сезон февральские объемы размещения на этой платформе превысили показатели традиционно пикового периода перед новогодними праздниками на 35%, а выручка «МТС Ads» от рекламы в марте 2024 г. по сравнению с декабрем 2023 выросла на 105%. На доверие к Telegram влияют отсутствие фрода и живая, вовлеченная аудитория. Каждую неделю мы видим большой прирост количества клиентов, которые активно размещают десятки тысяч объявлений, поэтому «МТС Ads» активно инвестирует в этот сегмент», – отметил директор по развитию бизнеса «МТС Ads» Никита Фоминов.

На данный момент команда «МТС Маркетолог Pro» принимает регистрации на платформе в ручном режиме.