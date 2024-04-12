«Дом.ру»: OneDrive и Dropbox больше не популярны в России

Специалисты провайдера цифровых услуг «Дом.ру» изучили, какие сервисы диджитал-работники выбирают в 2024 г. Компания сравнила количество уникальных пользователей в облачных хранилищах и почтовых сервисах в 2023 и в 2024 гг. по всей сети «Дом.ру». Пользовательский опыт был проанализирован на основе приватности данных и безопасности клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Дом.ру».

Согласно данным по базе «Дом.ру», очевидным лидером в сфере облачных хранилищ является «Яндекс Диск». Google Drive за прошедший год сохранил свою вторую позицию по популярности у пользователей. На третьем месте – «Облако Mail.ru», количество пользователей которого выросло на 2% по сравнению с 2022 г. Два зарубежных сервиса OneDrive и Dropbox, в отличие от Google Drive, потеряли за год 35% и 50% своих пользователей соответственно.

В сфере почтовых сервисов абоненты «Дом.ру» предпочитают «Яндекс Почту» остальным сервисам. Второй год почтовый ящик от «Яндекс 360» сохраняет за собой первое место. Следом идут «Почта Mail.ru» и Exchange Online от Microsoft.

Интересно, что в сфере корпоративных мессенджеров доля абонентов в сети «Дом.ру» выросла на 23% за последний год. Во многом это случилось благодаря популярности сервиса для видеоконференций Google Meet, который к началу 2024 г. вырос на 46%, а доля пользователей составила 1,8 млн. При этом Zoom потерял порядка 30% своих пользователей.

Что касается платформ для совместной работы, то здесь самым популярным сервисом продолжает оставаться Evernote с более 50% всех пользователей данной группы. На втором месте идет интерактивная доска Miro (около 30% от всей аудитории), дальше расположились YouGile и Notion (по 10% каждый).

По словам экспертов «Дом.ру», в 2024 г. отечественные сервисы продолжат вытеснять зарубежных конкурентов с рынка. В марте этого года компания Microsoft объявила о приостановке доступа к своим облачным сервисам на территории России, то есть к инструментам Office 365, хранилищу OneDrive и другим цифровым продуктам.

Пользователи, которые будут переходить на российские аналоги, вероятно не заметят разницы и даже увидят преимущества при переходе на «Яндекс Диск» или «Облако Mail.ru». Во многом благодаря безопасности данных и выстроенной экосистеме, которая позволяет хранить всю информацию в одном месте.