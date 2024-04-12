Казань вошла в топ-3 популярных направлений на майские праздники

МТС с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com проанализировала, куда россияне поедут отдыхать в период майских выходных. Тройка лидеров по количеству бронирований туристического жилья внутри страны осталась прежней – Санкт-Петербург, Москва и Казань. В целом по стране спрос на отели и другие объекты размещения на этот период вырос на 20% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Суммарно на тройку лидеров приходится почти треть от всех бронирований на майские праздники. Доля Санкт-Петербурга составляет 12%, Москвы и Казани – 10% и 7% от всех бронирований по стране соответственно. Столица Татарстана обогнала в майском рейтинге Нижний Новгород (5%) и Калининград (4%). При этом Калининград усилил свои позиции в топе и перешел с восьмой на пятую строчку.

Средний чек на проживание по России в период майских праздников вырос на 10% год к году и составил 5400 руб.й в сутки. Из Поволжья в топ бюджетных направлений среди популярных туристических городов вошла только Самара – она разместилась на втором месте со средним чеком на проживание в 4000 руб. в сутки. Лидером среди направлений с наиболее низким чеком стал Краснодар (3600 руб.), тройку замкнул Владикавказ (4200 руб.).

По данным МТС Travel и Bronevik.com на начало апреля 2024 г., россияне бронировали жилье на будущие майские выходные в среднем примерно за два месяца до них. Глубина бронирования год к году выросла на 10%. Это может быть связано с высоким спросом в 2023 г. — в этом сезоне туристы стараются спланировать поездку заранее, чтобы найти жилье по более привлекательным ценам. На текущий момент количество бронирований на длинные выходные в мае составляет порядка 40% от всех, сделанных в 2024 г.

Среди зарубежных направлений самыми популярными для поездок на майские праздники оказались Белоруссия, Турция, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд.

Проанализированы бронирования по России и за рубежом в период выходных и предпраздничных дней в связи с двумя государственными праздниками в 2023 и 2024 гг.

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МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.