«Магнит» приступает к ребрендингу KazanExpress

«Магнит» разработал концепцию и визуальное оформление бренда «Магнит Маркет» - маркетплейса, который компания развивает на базе приобретенной онлайн-площадки KazanExpress. Также ритейлер приступает к ребрендингу KazanExpress, по итогам которого сайт, приложение, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и другие элементы инфраструктуры маркетплейса будут функционировать в едином стиле под брендом «Магнит Маркет». Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

В основу айдентики бренда заложена идея движения и скорости, которая отражает одно из главных преимуществ «Магнит Маркета»: все представленные на маркетплейсе товары можно заказать с бесплатной доставкой на следующий день и забрать их в магазине «Магнита», совместив с походом за продуктами и сэкономив время. В логотипе «Магнит Маркета» использован насыщенный коралловый цвет, который отсылает к фирменному красному цвету «Магнита», но при этом выделяет бренд маркетплейса среди брендов офлайн-форматов. Эту же задачу выполняет уникальный шрифт. Дополнительные цвета – желтый, белый и графитовый – вместе с коралловым создают узнаваемое сочетание, которое позволяет дифференцировать бренд от конкурентов. В визуальном оформлении бренда также используются сигнальные иконки, отражающие идею навигатора, который приводит покупателей к выгодным и удобным покупкам.

«Магнит» «Магнит» приступает к ребрендингу KazanExpress

Концепция и визуальное оформление бренда «Магнит Маркет» разработано совместно с брендинговым агентством LINII.

Процесс ребрендинга KazanExpress будет включать несколько этапов. Элементы фирменного стиля «Магнит Маркета» появятся в оформлении сайта и приложения. Затем будет запущен новый сайт «Магнит Маркета», а также появится возможность сделать заказ на маркетплейсе в приложении «Магнита». Все новые ПВЗ будут открываться в соответствии с новым дизайном. Элементы фирменного стиля бренда также будут использоваться на униформе персонала ПВЗ, в оформлении внутренних сервисов и автопарка маркетплейса. До конца года «Магнит Маркет» также запустит масштабную маркетинговую кампанию по продвижению нового бренда среди покупателей и продавцов.

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет»: «Ребрендинг — важный этап в истории KazanExpress и самого «Магнита». Маркетплейс существенно расширяет спектр покупательских задач, которые клиенты «Магнита» могут решить внутри единой инфраструктуры компании, и открывает новые перспективы для селлеров, ведь возможности ритейлера позволяют в беспрецедентно короткие сроки масштабировать бизнес маркетплейса. Все это также отражено в концепции бренда «Магнит Маркет». Его айдентика преемственна стилю «большого» «Магнита», но отличается от него настолько, чтобы транслировать нашим покупателям и партнерам мысль: «Магнит Маркет» — это надежность и низкие цены «Магнита» на высокой скорости и с новыми возможностями».

«Магнит» приобрел KazanExpress в ноябре 2023 г. и приступил к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса «Магнит Маркет». В феврале 2024 г. ритейлер возобновил регистрацию на площадке новых селлеров и начал открывать пункты выдачи заказов в магазинах розничной сети «Магнит».

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Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX: MGNT) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 30 сентября 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в 4 218 населенных пунктах России и Республике Узбекистан. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2023 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5422 автомобилей.