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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» предложил штрафы 100 тыс. руб. за пьяную езду на электросамокатах

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» предложил ввести штрафы в 100 тыс. руб. для пользователей за пьяную езду на электросамокатах. Выявлять нарушителей оператор предлагает с помощью правоохранительных органов, штрафовать их сервис будет самостоятельно (при условии получения от ГИБДД свидетельства и фиксации нарушения). Ужесточение наказания за езду в нетрезвом виде — часть внутренней стратегии компании «Год безопасного самоката». Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Сейчас езда на электросамокате в пьяном виде — административное нарушение со штрафом до 1,5 тыс. руб.. Операторы кикшеринга могут только заблокировать такого нарушителя в приложении, если соответствующая информация о нем будет передана сервису органами правопорядка.

Возможность операторов накладывать дополнительные штрафы в столь крупном размере позволит снизить число пользователей, желающих ездить на электросамокатах в нетрезвом виде. Ведь именно в таком состоянии люди чаще всего попадают в ДТП на самокатах, травмируются сами и представляют угрозу для окружающих.

Для полноценной реализации инициативы «МТС Юрент» предлагает также усилить взаимодействие сервисов кикшеринга и ГИБДД.

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«МТС Юрент» — оператор шеринговых электросамокатов. Управляет флотом из более чем 100 тыс. электросамокатов в 124 городах России. Компания входит в экосистему МТС. В 2023 г. количество поездок на платформе выросло в 2,4 раза и превысило 70 млн.

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