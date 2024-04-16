Более 250 мер поддержки для цифровизации бизнеса собрано на платформе эффективность.рф

На платформе цифровых решений эффективность.рф запущен новый сервис — «Меры господдержки». В нем собрана информация о льготных инструментах для инициации и поддержки процессов цифровой трансформации на промышленных предприятиях. Воспользоваться сервисом бесплатно могут участники нацпроекта «Производительность труда», который курирует Первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов. Об этом CNews сообщили представители ГАУ КО «Агентство развития бизнеса».

Сейчас в сервисе представлено более 250 мер поддержки от государства. Основные направления поддержки — технологическая модернизация предприятия, внедрение отечественного ПО и цифровая трансформация компаний в целом.

«Польза сервиса заключается в том, что доступные для предприятия-участника нацпроекта меры поддержки подбираются автоматически, на основе данных о предприятии. Также, несомненным плюсом сервиса является подробное представление всей доступной информации о конкретной мере поддержки в агрегированном виде, что позволяет экономить время на изучение большого количества правовых документов, условий и поиск контактов для связи с оператором меры, — сказал Евгений Токаренко, директор по цифровой трансформации АНО «Цифровые технологии производительности». — Кроме того, сведения о мерах поддержки постоянно поддерживаются в актуальном состоянии».

Сервисом «Меры поддержки» воспользовались около 50 предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда». Среди них — ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений». Предприятие с 2004 г. выпускает резинотехнические изделия. По итогам 2022 г. завод реализовал продукции на 1,3 млрд руб.

«Вместе с экспертами ЦТП мы реализуем план цифрового развития нашего предприятия. Благодаря сервису Меры поддержки мы нашли подходящие меры поддержки для наших проектов. Все удобно, все меры поддержки, которые подходят именно нам, собраны в одном месте. Легко сравнить условия мер между собой. Сейчас мы в процессе получения займа по программе «Проекты развития» от Фонда технологического развития промышленности Свердловской области», — сказал руководитель ИТ-отдела ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений» Алексей Баканов.

Для использования сервиса «Меры поддержки» необходимо зарегистрироваться на платформе эффективность.рф, пройти авторизацию и перейти в сервис, в котором доступны меры поддержки, подобранные для предприятия, а также весь перечень мер поддержки, представленных на платформе. Также сервис позволяет сформировать отчет в формате PDF со всей информацией по мерам господдержки, и сравнить меры между собой.

Дополнительно для пользователей, у которых запланирован и оформлен проект внедрения ПО, доступна функция подбора мер поддержки под ИТ-проект с участием экспертов ЦТП. Для этого необходимо создать заявку на подбор мер на главной странице сервиса.

***

Калужская область вступила в национальный проект «Производительность труда», инициированный на федеральном уровне президентом России Владимиром Путиным, в 2018 г. На сегодняшний день в нем принимают участие 98 предприятий региона.

«Агентство развития бизнеса» учреждено в январе 2018 г. министерством экономического развития Калужской области с целью создания комфортной бизнес-среды для реализации проектов на территории региона. В 2019 г. на базе «Агентства» открыт Центр оказания услуг «Мой бизнес». «Агентство» реализует национальные проекты: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда». Основные направления деятельности: консультирование бизнеса, сопровождение проектов, обучение предпринимателей. Калужская область – регион, где созданы благоприятные условия для ведения бизнеса: предусмотрены субсидии, гранты и различные преференции; совершенствуется логистика и инфраструктура.