Студенты AI Talent Hub разработают рекомендательные системы на основе ИИ для Rutube

В рамках образовательно-практического проекта «Газпром-Медиа Холдинга» «Proфнавигатор» национальный видеохостинг начал сотрудничество с магистратурой университета ИТМО. Студентам предложили обновить функционал платформы по трем разным направлениям.

Национальный видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») и магистратура AI Talent Hub, основанная университетом ИТМО и ИИ-компанией Napoleon IT, реализовали проект, нацеленный на подготовку нового поколения ИИ-специалистов. Студенты магистратуры присоединились к разработке нового функционала Rutube, который поможет платформе усовершенствовать рекомендательную систему с помощью технологий машинного обучения, повысить эффективность системы поиска и обновить пакет инструментов контент-мейкеров.

Главные цели сотрудничества — увеличение показателей удержания пользователя на платформе и размера аудитории. Представители видеохостинга отобрали шесть лучших студентов для разработки ML-инструментов, направленных на совершенствование платформы по трем главным направлениям: рекомендательная система видео. Создание и настройка алгоритмов методами машинного обучения. Рекомендательная система будет еще точнее адаптироваться к предпочтениям каждого пользователя, что позволит повысить их удовлетворенность контентом и стимулировать активное взаимодействие с платформой; система поиска. Постоянное улучшения пользовательского опыта. Основной целью является увеличение времени, проводимого пользователями на платформе, а также улучшение юзабилити путем предоставления более точных и релевантных результатов поиска; обновление инструментов для авторов. Усовершенствованный функционал для создания обложек каналов и автоописаний к видео. Создание эффективных инструментов для оформления контента способствует улучшению визуального представления видеороликов и привлечению внимания пользователей. Это, в свою очередь, может привести к росту числа просмотров и подписчиков на каналы, что способствует развитию платформы в целом.

Ростислав Чернаков, технический директор Rutube, сказал: «Студенты AI Talent Hub приняли участие в разработке нового функционала Rutube, чтобы совместными силами усовершенствовать работу видеохостинга. Они будут решать реальные задачи, которые позволят погрузиться в мир искусственного интеллекта и в будущем стать частью нашей команды. Мы благодарим всех, кто решил присоединиться к проекту, и желаем удачи».

Курировать студентов будет начальник отдела ML Rutube Арнольд Сааков, а также представители университета ИТМО. По результатам проекта магистрантам предстоит защитить курсовые работы и продемонстрировать опыт развития ИТ-продукта. Лучшие решения будут интегрированы в операционную деятельность Rutube, а самые успешные участники получат шанс начать работу в команде видеохостинга.

Игорь Терехин, руководитель отдела машинного обучения в разработчике программного обеспечения и IT-продуктов под ключ Napoleon IT, сказал: «Napoleon IT активно развивает сообщество экспертов в области ИИ, а именно в прогнозировании, оптимизации и рекомендательных системах, в AI Talent Hub. Мы рады сотрудничеству с Rutube, в рамках которого менторы магистратуры помогают студентам реализовать совместный проект с национальным видеохостингом».

Первые успешные результаты инициативы Rutube и AI Talent Hub не заставили себя ждать: Владимир Димитров, студент первого курса магистратуры, досрочно стал частью команды национального видеохостинга, внеся значительный вклад в разработку ИИ-моделей для платформы.

«Я работаю над улучшением рекомендательной системы и задачами NLP (natural language processing — технология машинного обучения, которая дает компьютерам возможность интерпретировать, манипулировать и понимать человеческий язык). Этот проект дает нам возможность работать над задачами, которые действительно имеют значение. Это шанс не просто применить наши знания на практике, но и сделать вклад в технологии, которыми будут пользоваться миллионы людей»‎, — сказал Димитров, подчеркивая значимость инициативы.

С началом следующего учебного года в сентябре 2024 г. проект планируется возобновить, открывая двери для нового набора студентов, желающих внести свой вклад в будущее цифровых технологий.