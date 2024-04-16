«Яндекс» запустил ИИ-сервис ответов на вопросы «Нейро»

«Яндекс» объединил возможности поиска и больших генеративных моделей в новом сервисе «Нейро». Пользователь может задать ему любой вопрос. Чтобы ответить на него, нейросети изучат и подберут необходимые источники в результатах поисковой выдачи. А модель семейства YandexGPT 3 проанализирует их и объединит найденную информацию в одном ёмком сообщении со ссылками на материалы.

«Нейро» способен отвечать на вопросы, для которых обычно нужно изучить несколько источников из интернета. Например, «какие растения могут жить в тёмной комнате дома и не требуют ежедневного полива» или «стоит ли ехать осенью в Карелию и чем там заняться». Получив ответ, пользователь может задать «Нейро» дополнительные вопросы или уточнить информацию в режиме диалога. Сервис ответит с учётом контекста беседы.

«Нейро» понимает естественный язык общения. Чтобы спросить его о чём-то, не нужно подбирать формулировки: можно писать запросы так, как они приходят в голову. А ещё к текстовому запросу можно добавить картинки. Например, сфотографировать настольную игру и попросить объяснить её правила.

«Нейро» берёт факты не из памяти модели, а из источников в интернете. Это значит, что в его ответах содержится свежая и актуальная информация, даже если она появилась всего несколько часов назад. Сервис всегда подкрепляет свой ответ ссылками на веб-страницы, откуда брал сведения. Они располагаются отдельным блоком над текстом. Благодаря таким ссылкам пользователи сами смогут проверить факты и углубиться в интересующую тему, а площадки — получить дополнительный трафик.

«Нейро» уже доступен в приложении «Яндекс с Алисой» и в «Яндекс Браузере». Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться в «Яндексе» и переключить тумблер около поисковой строки.