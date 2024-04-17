Алтай и Шерегеш вместо Красной поляны выбирали новосибирцы зимой — аналитика МТС Travel

Белокуриху, Манжерок и Шерегеш предпочитают новосибирские горнолыжники. С декабря 2023 г. по март 2024 г. новосибирцы выбирали отдых в Алтайском крае, Горном Алтае и Кемеровской области. При этом в целом по России среди горнолыжных регионов лидирует Краснодарский край. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего поездок в этом сезоне новосибирские лыжники и сноубордисты совершили в Белокуриху. По сравнению с прошлым годом жители столицы Сибири ездили сюда почти на 7% чаще.

Также для зимнего отдыха новосибирцы выбирали Манжерок — почти вдвое чаще, чем в прошлом сезоне. Такая динамика объяснима: в декабре 2023 г. официально открыли сам комплекс и всю инфраструктуру для катания.

На третьем месте по популярности у новосибирцев оказался Шерегеш. По сравнению с прошлым годом количество поездок увеличилось почти на 10%.

А вот на горнолыжных курортах Краснодарского края новосибирцы в этом сезоне отдыхали реже. На Красную поляну жители сибирской столицы совершили почти на треть меньше поездок, на 17% снизилось количество посещений Розы Хутор, столько же потерял и курорт «Газпром поляна».

«Наша аналитика показывает, что новосибирцы — большие любители горнолыжного отдыха. Высоких гор с интересными трассами у нас в области нет, зато немало зимних курортов в соседних регионах. Наш сервис МТС Travel поможет организовать отдых. Здесь можно выбрать отель по отзывам и фотографиям, а также забронировать его в удобные даты. Кроме того, здесь же комфортно приобрести билеты на поезд, автобус или самолет. А если вы едете в Манжерок по Чуйскому тракту, то рекомендуем загрузить наш аудиогид в приложении МТС Live. Он расскажет о наиболее интересных локациях и достопримечательностях одной из самых красивых дорог мира. Кстати, гид доступен не только абонентам МТС», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

В целом, по данным МТС Travel, число поездок россиян на горнолыжные курорты в стране выросло год к году на 7%. В этом сезоне (декабрь 2023 г. – март 2024 г.) россияне проводили в среднем по шесть дней в горах, по сравнению с прошлым сезоном показатель не изменился.

Новосибирцы оказались одни из самых активных горнолыжных путешественников в стране. Больше всего поездок на зимние курорты в этом сезоне у москвичей, на втором месте — жители Краснодарского края. Ростовчане и жители сибирской столицы разделили третью строчку — из этих регионов совершили по 6% поездок на горнолыжные курорты.

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