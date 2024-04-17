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Бизнес Подмосковья будет автоматически узнавать о проверках целевого использования субсидии

На региональном портале оптимизирована услуга по предоставлению финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству. Теперь заявителю проактивно направляются приказ и акт о проведении проверки в личный кабинет. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Целевое использование субсидии могут проверить по плану или внепланово. В любом случае получателю финансовой поддержки сначала будет направлен в личный кабинет на региональном портале приказ или акт о предстоящих контрольных мероприятиях, а после их завершения – акт о результатах проверки. Такая форма взаимодействия экономит время для бизнеса и проверяющего ведомства», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Получить финансовую поддержку от Московской области могут представители малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность в регионе.

В настоящее время открыт конкурсный отбор на предоставление субсидии на оплату услуг маркетплейсов и продвижение товаров, а также для компенсации расходов по договору франшизы на приобретение оборудования, аренду и коммунальные платежи.

Подать электронную заявку можно на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» – «Поддержка бизнеса и предпринимателей». В карточке услуги также представлена подробная информация о требованиях к получателям финансовой помощи и порядке ее предоставления.

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