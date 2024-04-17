Исследование Selectel: российский бизнес фокусируется на обеспечении безопасности данных

Selectel, провайдер сервисов ИT-инфраструктуры в России, представил результаты опроса российских компаний об изменениях, вызовах и планах по развитию облачной ИT-инфраструктуры. В ежегодном исследовании приняло участие более 300 специалистов, которые развивают и администрируют ИT-инфраструктуру своей организации или внешних заказчиков. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Потребность российского бизнеса в облачной инфраструктуре растет — порядка 80% компаний привлекают облачных провайдеров для решения инфраструктурных задач.

48% опрошенных ИT-экспертов обозначили обеспечение безопасности данных как ключевой фокус бизнеса в рамках развития ИТ-инфраструктуры.

Растет уровень цифровизации компаний — 33% респондентов подтвердили внедрение новых технологий в бизнес-процессы.

На первом плане — гибридные облака

По результатам опроса, абсолютное большинство компаний (55%) сегодня управляют ИT-инфраструктурой по гибридной модели, совмещая облако провайдера и собственные серверы. В свою очередь, более трети опрошенных (37%) размещают ИT-системы исключительно в облаках, а 23% компаний пользуются услугами сразу нескольких провайдеров. Реже встречаются компании, которые держат ИT-инфраструктуру в собственном контуре (21%).

«Последствия экономической турбулентности последних лет закономерно объясняют преобладание гибридных облаков, — сказал Константин Ансимов, директор по продуктам Selectel. — Развивать инфраструктуру исключительно силами самой компании стало сложнее и дороже, при этом нельзя взять и одним днем избавиться от накопившегося legacy. Поэтому всИ больше компаний выносят продуктивные ИT-системы во внешние облака, а собственные серверы приспосабливают для второстепенных задач (например, бэкапов) или списывают вовсе. Развитие мультиоблаков, то есть, работа с несколькими облачными провайдерами, в свою очередь, объясняется желанием заказчиков исключить зависимость от одного провайдера, а иногда — протестировать несколько разных решений».

Бизнес наращивает потребление инфраструктуры в облаках

За 2023 г. у 40% компаний увеличились потребности в использовании облачных инфраструктурных сервисов, при этом у 33% компаний возникла необходимость в решениях, которые они не использовали ранее, что говорит об активной цифровизации российских компаний. Только 8% респондентов отметили снижение потребности в различных облачных решениях и услугах.

Среди основных драйверов перемен компании называют изменение потребностей бизнеса (41%), внедрение новых технологий (33%) и потребность в оптимизации ресурсов (32%). Некоторые респонденты, как и в 2022 г., отмечали необходимость в импортозамещении зарубежных средств управления ИT-инфраструктурой (27%), однако в 2023 г. эта причина переместилась на последнее место.

Игорь Гербылев, технический директор Just AI, компании-разработчика решений на базе разговорного и генеративного ИИ: «Мы не остаемся в стороне от происходящей технической революции, за которой стоят мощные нейросетевые модели. В 2023 г. в нашей инфраструктуре увеличилось количество GPU-серверов из-за роста числа сервисов, построенных на базе ML-моделей. Также мы активно развиваем автоматизацию краткосрочной аренды GPU-серверов для оптимизации стоимости проведения ML-экспериментов».

Информационная безопасность в приоритете

В 2023 г. российские компании столкнулись с рядом вызовов в вопросах управления ИT-инфраструктурой. Ключевым фокусом для российских компаний стало обеспечение безопасности хранения и обработки данных, об этом сообщило 48% респондентов. По результатам аналогичного опроса за 2022 г. эта задача занимала только третью позицию, в то время как в 2023 г. вышла в лидеры.

При этом значительное число компаний (43%) по-прежнему обеспокоено вопросом доступности «железа» и программного обеспечения. Среди других вызовов респонденты выделили поддержку бесперебойной работоспособности (28%), наем специалистов (21%) и соответствие требованиям регуляторов (20%).

Игорь Гербылев, технический директор Just AI: «Среди технологических вызовов можно отметить растущую сложность информационных систем, необходимость глубокой экспертизы для решения проблем возникающих на стыке технологий, связанных с Kubernetes и сетевой гибридной инфраструктурой».

Филипп Кузнецов, CTO BestDoctor, экосистемы страховых и медицинских сервисов: «Для нас всегда будет актуально обеспечение безопасности наших информационных систем, так как мы работаем с большим количеством персональных данных клиентов. Кроме того, страхование — это регулируемая область и мы обязаны соответствовать предъявляемым со стороны регуляторов требованиям. Оба этих направления требуют найма соответствующих специалистов, которые должны обладать не только хорошими техническими навыками, но и культурно подходить нам. И совместить это — далеко не тривиальная задача».

Быстрее, выше, сильнее!

Несмотря на турбулентность экономики и высокую неопределенность, 46% компаний продолжат расширять ИT-инфраструктуру. При этом 41% респондентов в ответ на вызовы, связанные с обеспечением безопасности данных, планируют усилить это направление деятельности.

39% респондентов отметили, что планируют использовать новые облачные решения для оптимизации и увеличения производительности ИT-систем. Почти четверть компаний (21%) планируют развивать ИT-инфраструктуру по гибридной модели и 7% локально. Примечательно, что 27% компаний в вопросах управления ИT-инфраструктурой не планируют наперед и ориентируются по ситуации.

Игорь Гербылев, технический директор Just AI: «В следующем году мы будем развивать наши существующие программные решения, увеличивать количество сервисов на базе ИИ-моделей, развернутых в облаке. Также приоритетным направлением является вывод в публичный доступ платформы, позволяющей нашим пользователям запускать необходимые ИИ-сервисы на собственных облачных серверах в несколько кликов».

Филипп Кузнецов, CTO BestDoctor: «В ближайший год мы будем сфокусированы на расширении текущей ИT-инфраструктуры, что обусловлено как органическим ростом количества сервисов, так и миграцией на более современные технологии для части legacy-систем. Также очень важным направлением для нас будет усиление безопасности — что в свою очередь опять приводит к расширению ИT-инфраструктуры».

Профиль респондентов

Опрос проводился среди 300 ИТ-специалистов российских компаний, большая часть которых — представители среднего и малого бизнеса. При этом большинство опрошенных так или иначе связаны с администрированием ИT-инфраструктуры, а 61% респондентов занимают руководящие должности.