МТС включила LTE к открытию уникальной «цветной» выставки в Музее дятьковского хрусталя

МТС цифровая экосистема сообщает о запуске сети LTE в районе Музея дятьковского хрусталя, где начала работу уникальная «цветная» выставка «Путешествие по таблице Менделеева». В результате установки дополнительного телеком-оборудования МТС скорость мобильного интернета в учреждении культуры в городе Дятьково Брянской области выросла до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители

МТС запустила новое оборудование возле музея, что позволило увеличить скорость мобильного интернета в здании с большим количеством экспозиционного оборудования и усилить голосовую связь.

Сейчас в музее начала работу выставка цветного хрусталя и стекла «Путешествие по таблице Менделеева», которая привлекает множество туристов. Приезжих впечатляют «рубиновые» вазы с добавлением золота, синие кобальтовые чаши, фиолетовый хрусталь с неодимом, зеленые бокалы с примесью меди, светящееся урановое стекло. В музее собрано более 12 тыс. экспонатов, среди них самая крупная в России коллекция авторских произведений художников советского периода. В больших выставочных залах ежегодно проходят около 50 выставок.

Помимо экскурсий по основной экспозиции музей представляет своим посетителям возможность побывать на действующем производстве и своими глазами увидеть, как мастера по старинным технологиям «добывают» драгоценный хрусталь.

«Музей дятьковского хрусталя и завод представляет собой уникальный комплекс, где можно увидеть весь процесс работы стекольных дел мастеров: завод тоже располагается рядом. Мы учли возросшую активность туроператоров, у которых Дятьково включено в большой маршрут по интересным местам Брянской области. Координация с экскурсионными группами, приобретение электронных билетов, размещение фото и видео в соцсетях будут теперь происходить значительно быстрее. Посмотреть на сайте 3D-экскурсии и видовые фильмы, рассказывающие об уникальных экспонатах, оплатить посещение теперь можно еще в пути, для этого к началу туристического сезона мы прокачали сеть LTE во всем Дятьково», — сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.