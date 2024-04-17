CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

МТС включила LTE к открытию уникальной «цветной» выставки в Музее дятьковского хрусталя

МТС цифровая экосистема сообщает о запуске сети LTE в районе Музея дятьковского хрусталя, где начала работу уникальная «цветная» выставка «Путешествие по таблице Менделеева». В результате установки дополнительного телеком-оборудования МТС скорость мобильного интернета в учреждении культуры в городе Дятьково Брянской области выросла до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители

МТС запустила новое оборудование возле музея, что позволило увеличить скорость мобильного интернета в здании с большим количеством экспозиционного оборудования и усилить голосовую связь.

Сейчас в музее начала работу выставка цветного хрусталя и стекла «Путешествие по таблице Менделеева», которая привлекает множество туристов. Приезжих впечатляют «рубиновые» вазы с добавлением золота, синие кобальтовые чаши, фиолетовый хрусталь с неодимом, зеленые бокалы с примесью меди, светящееся урановое стекло. В музее собрано более 12 тыс. экспонатов, среди них самая крупная в России коллекция авторских произведений художников советского периода. В больших выставочных залах ежегодно проходят около 50 выставок.

Помимо экскурсий по основной экспозиции музей представляет своим посетителям возможность побывать на действующем производстве и своими глазами увидеть, как мастера по старинным технологиям «добывают» драгоценный хрусталь.

«Музей дятьковского хрусталя и завод представляет собой уникальный комплекс, где можно увидеть весь процесс работы стекольных дел мастеров: завод тоже располагается рядом. Мы учли возросшую активность туроператоров, у которых Дятьково включено в большой маршрут по интересным местам Брянской области. Координация с экскурсионными группами, приобретение электронных билетов, размещение фото и видео в соцсетях будут теперь происходить значительно быстрее. Посмотреть на сайте 3D-экскурсии и видовые фильмы, рассказывающие об уникальных экспонатах, оплатить посещение теперь можно еще в пути, для этого к началу туристического сезона мы прокачали сеть LTE во всем Дятьково», — сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Потому что не стоило портить жизнь россиянам. В России заблокированы облако Amazon и регистратор доменов GoDaddy

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

YouTube объявил войну приложениям, вырезающим рекламу. Смотреть видео через них будет невозможно

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Инженера Amazon посадили за кражу $12 млн в криптовалюте

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще