«Островок» начинает работу с частными собственниками недвижимости

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» анонсировал старт работы с физическими лицами, владеющими недвижимостью: теперь собственники квартир и домов смогут размещать свои предложения на крупнейшей в России площадке для бронирования размещения. Ранее «Островок» уже сотрудничал с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. С подключением частных собственников сервис планирует обеспечить лучшее покрытие, особенно в популярных и отдаленных регионах страны. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

По оценкам сервиса, база объектов размещения может пополниться сотней тысяч квартир и домов в течение полугода.

Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок»: «По нашим данным, в последние годы неотельные типы размещения переживают значительный рост спроса: в 2023 г. до трети всех бронирований приходилось на квартиры и дома. Мы связываем такой рост с сохраняющимся дефицитом гостиничного номерного фонда – несмотря на строительство новых объектов, покрыть весь туристический спрос текущими мощностями довольно сложно, особенно в популярных дестинациях и в период высокого туристического спроса. В некоторых регионах, располагающих небольшим количеством классифицированных отелей, это практически единственный доступный формат размещения. Мы ожидаем, что эффект от работы с физическими лицами пользователи нашего сервиса почувствуют уже этим летом».

После регистрации объект размещения появится сразу на нескольких площадках: сервисе для самостоятельных путешественников «Островок», а также платформе для профессионалов индустрии – агентов и операторов – B2B.Ostrovok. Ежемесячно эти сайты посещают более 20 млн пользователей.

Чтобы начать сдавать квартиру или дом на «Островке», владельцу необходимо пройти регистрацию в экстранете сервиса, подтвердить личность, внести данные об объекте и пройти видео верификацию. Стандартная комиссия с бронирования составит 15%. Перечисление средств от «Островка» будет осуществляться на банковскую карту владельца.

При регистрации владельцы объектов смогут выбрать подходящую модель сотрудничества, предполагающую оплату бронирования через сервис, оплату при заселении, или гибридную модель, сочетающую в себе оба варианта. В личном кабинете владельцы могут самостоятельно устанавливать тарифы на размещение, регулировать правила отмены бронирования и участвовать в маркетинговых программах сервиса.

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«Островок» – сервис онлайн-бронирования размещения для самостоятельных путешественников. Компания предоставляет клиентам более 2,5 млн вариантов в гостиницах, хостелах, апартаментах, квартирах от прямых поставщиков и крупных партнеров. Ежемесячная посещаемость сайта превышает 20 млн. Количество мобильных установок приложения превысило 6,6 млн.