Резидент «Сколково» представил обновленный продукт для сетевой безопасности

«Нетопия», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработчик программного обеспечения для сетевого оборудования, значительно улучшил продукт Netopia Firewall Compliance. Об этом CNews сообщили представители «Нетопии».

Netopia Firewall Compliance – это платформа контроля сетевой безопасности и анализа векторов атак. Обновленная версия продукта теперь включает расширенные возможности для анализа сетевого доступа, а также будет добавлен модуль контроля конфигураций и векторов атак.

«Наш продукт Netopia Firewall Compliance постоянно совершенствуется благодаря плодотворному взаимодействию с клиентами. Обновления функционала отвечают самым актуальным запросам рынка. Наша сплоченная команда позволяет нам оперативно реагировать на изменения потребностей наших заказчиков», — сказал Павел Кириллов, технический директор компании «Нетопия».

Планы по развитию продукта включают добавление поддержки российских производителей межсетевых экранов, создание пайплайна для добавления новых правил на межсетевые экраны и расширение анализа более сложных векторов атак.