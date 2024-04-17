Sunlight запускает оплату покупок картами UnionPay

Sunlight расширяет возможности оплаты в розничной сети для клиентов, владельцев карт международная платежной системы UnionPay. Об этом CNews сообщили представители Sunlight .

Теперь владельцы карт международной платежной системы UnionPay могут оплачивать покупки в крупнейших магазинах сети Sunlight через терминалы UPI.

В настоящее время оплата доступна в одиннадцати крупных розничных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге, Благовещенске и Владивостоке. В будущем компания планирует расширять количество магазинов сети с терминалами UPI.

«Мы внимательно относимся к качеству сервиса и развитию клиентского опыта в Sunlight. Сегодня мы рады объявить о включении возможности оплаты через UnionPay для владельцев карт из России, Китая и других стран», — сказал Альберт Усманов, директор по маркетингу Sunlight.