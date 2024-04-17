В «Яндекс Картах» теперь можно подписываться на отзывы других пользователей

Пользователи «Яндекс Карт» могут подписываться на отзывы друзей и тех, кто активно исследует город. Это поможет быть в курсе важных подробностей о ресторанах, парках, спортивных залах и других организациях. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Все отзывы собираются в профиле — в нем обновился дизайн и появился раздел «Лента». Там же, в профиле, можно подписываться на новые отзывы — «Карты» сами предложат знатоков города с похожими интересами. Например, тех, кто также часто ходит в кофейни, оставляет о них отзывы и публикует фотографии в «Картах». А если поделиться с приложением списком контактов, оно будет рекомендовать подписаться также на отзывы друзей и знакомых.

Яндекс В «Яндекс Картах» теперь можно подписываться на отзывы других пользователей

Кроме того, теперь можно увидеть, кто из друзей и знатоков города оценил место. Их лайки будут видны прямо в результатах поиска, а отзывы — первыми показаны в карточке организации. Так можно узнавать о впечатлениях людей, чье мнение важно, и ставить лайки понравившимся фотографиям и отзывам.

Приложение предлагает подписываться на отзывы пользователей с открытым профилем. Если же делиться впечатлениями не хочется, профиль можно сделать непубличным. Тогда отзывы будут видны в карточках мест, но не попадут в чужие ленты и не покажутся в профиле.

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«Яндекс Карты» — приложение, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В «Картах» всегда можно узнать актуальное расписание общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Кроме того, прямо в приложении можно записываться в салоны красоты, бронировать столики и решать другие задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 млн человек.