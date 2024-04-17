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«ВКонтакте» запустила бесплатный курс по разработке мини-приложений

Соцсеть представила образовательный проект для разработчиков, ИT-предпринимателей и бизнесменов. С обучающим курсом от VK Mini Apps они смогут научиться создавать, монетизировать и продвигать мини-приложения на многомиллионную аудиторию. Об этом CNews сообщили представители «ВКонтакте».

Образовательный курс «Разработка мини-приложений ВКонтакте» познакомит с открытыми веб-технологиями на примере сервисов VK Mini Apps. В нем доступны видеоуроки с основами дизайна, разработки, тестирования и продвижения сервисов. Обучающую программу разработали эксперты VK Mini Apps: они записали практические советы, как создать первое мини-приложение, и подготовили элементы кода и шаблоны, которые можно использовать бесплатно. Начать обучение можно в специальном разделе портала для разработчиков «ВКонтакте».

«Разработка мини-приложений ВКонтакте» состоит из 260 минут обучающего контента, 70 уроков и восьми модулей. Каждый посвящен одному из этапов создания сервиса: «Знакомство с мини-приложениями», «Выбор идеи», «Дизайн», «Разработка», «Тестирование», «Модерация», «Монетизация» и «Продвижение». Весь процесс показан на примере мини-приложения «Блюдо дня». Механика заключается в заказе и доставке еды — на курсе можно создать похожий сервис или реализовать свою идею. Курс можно смотреть последовательно или выбирать модули; обучающие ролики доступны в любое время.

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса «ВКонтакте»: «Первый бесплатный курс по разработке мини-приложений «ВКонтакте» — ответ на запрос нашего комьюнити на простые и практичные обучающие материалы. Он будет полезен не только разработчикам, но и предпринимателям, желающим расширить бизнес, а также авторам сообществ: с помощью сервисов они могут увеличить вовлечённость подписчиков. Курс дает доступный способ познакомиться с созданием мини-приложений в форме коротких видеоуроков и дополнительных материалов — идеальный вариант для тех, кто заинтересован в веб-разработке».

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VK Mini Apps — открытая платформа, на которой можно создавать дополнительные сервисы и игры внутри «ВКонтакте». Независимые разработчики предлагают собственные продукты для решения практически любых вопросов пользователей: можно узнать погоду и расписание спортивных матчей, купить подарок или найти репетитора. Каждый месяц мини-приложениями пользуются 45 млн человек.

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