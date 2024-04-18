«Дзен» запустил продвижение каналов для авторов и бизнеса

«Дзен» открыл возможность продвигать на контентной платформе не только статьи, но и каналы авторов и бизнеса. Запускать рекламные кампании и увеличивать количество подписчиков поможет инструмент «Промо в Дзене» на базе технологий «VK Рекламы». Об этом CNews сообщили представители VK.

Новое решение помогает блогерам и бизнесу расширять аудиторию канала и увеличивать количество подписчиков. Алгоритмы «VK Рекламы» учитывают обезличенные интересы пользователей и контент канала и показывают объявления тем, кто вероятнее на него подпишется. Компании из образовательной сферы привлекут подписчиков с интересом к обучению и саморазвитию. Блогеры из модной индустрии найдут единомышленников, которые читают тематические статьи или смотрят видео по теме.

Для запуска продвижения потребуются изображение, описание и другие элементы объявления — загрузить их можно в кабинете. Название и аватарка канала подтянутся в «VK Рекламу» автоматически. Пользователи увидят нативные объявления с кнопкой «Подписаться» в десктопной и мобильной веб-версиях «Дзена»: на главной, в рекомендациях к статьям и видео, а также в отдельных разделах контентной платформы.

Для запуска продвижения необходимо авторизоваться в «Студии Дзена» через «VK Рекламу»: сделать это можно в разделе «Рекламодателям». Настройка таргетингов, бюджета и объявлений доступна в «VK Рекламе». В зависимости от целей продвижения можно выбрать оплату за клики или показы.