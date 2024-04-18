«Дзен» запустил спортивный раздел в «Новостях» — в нем матч-центр, турнирные таблицы и актуальные события из мира спорта

Контентная платформа «Дзен» представила обновленную рубрику «Спорт» в «Новостях». Теперь пользователи смогут быстро погрузиться в спортивную тематику: получить всю информацию о предстоящих турнирах, узнать в режиме реального времени результаты прошедших матчей и быть в теме последних событий из мира спорта. Об этом CNews сообщили представители VK.

Благодаря новому разделу в «Дзене» фанаты спорта смогут оперативно получать всю информацию о главных событиях в одном месте. Матч-центр поможет быть в курсе результатов прошедших матчей и смотреть расписание предстоящих, турнирные таблицы — отслеживать успехи команды в турнире и видеть статистику по голам и играм, а новостные сюжеты — собрать всю картину о происходящем за несколько минут.

Уже сейчас в спортивном разделе «Дзена» собраны такие события, как Российская Премьер-Лига, Лига Чемпионов, Лига Европы, Английская Премьер-Лига, КХЛ, НХЛ и другие. В будущем список расширится — в том числе за счет других видов спорта. Так, летом «Дзен» планирует запустить специальную рубрику под Летние Олимпийские игры 2024 в Париже.

Новый раздел уже доступен на dzen.ru/news/rubric/sport и в мобильном приложении «Дзена» на iOS. Позднее он также станет доступен и для пользователей Android.

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