«МегаФон» улучшил параметры сети в загруженных локациях Рязани

Инженеры «МегаФона» построили базовые станции в историческом районе Горроща и быстро развивающемся районе Дядьково. Новое оборудование позволило увеличить емкость сети и повысить скорость передачи данных в смартфонах рязанцев до 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» модернизировал сеть в наиболее загруженных локациях областной столицы — в жилых кварталах Дашково-Песочня и Горроща, а также в районе Дядьково. Базовые станции работают в средне- и высокочастотном диапазонах. Благодаря такому объединению частот объекты связи гарантируют высокие скорости интернета и качество покрытия на всей территории районов. Также, новые базовые станции помогают снять часть нагрузки с уже работающего телеком-оборудования. Инженеры учли особенности планировки новых жилых комплексов и существующей застройки, и выверили параметры сигнала, чтобы он был стабильным на всех этажах высоких зданий и в частных домах.

Улучшения качества связи смогу оценить и рязанские водители, двигающиеся по выездным дорогам на Большой улице, Касимовском и Муромском шоссе. На данных участках в весенне-летний период нагрузка на сеть возрастает на 20-30%. Связано это с сезонной миграцией местных жителей на дачи и отдых на берегу Оки. Для удовлетворения спроса на мобильные услуги «МегаФон» расширяет свою сеть, ориентируясь на прогноз потребления трафика в локации, рассчитанный при помощи инструментов big data.

«Столица нашего региона стабильно развивается. Естественно, нагрузка на базовые станции, особенно в популярных локациях, постоянно возрастает. Например, интернет-трафик в Рязани установил новый рекорд в 2024 г. и превысил показатели 2023 г. на 60%. Поэтому мы строим новые базовые станции в LTE-диапазоне, что позволяет повысить надежность мобильных услуг и ускорить передачу данных», — сказала Ольга Лукина, директор «МегаФона» в Рязанской области.

Также улучшения качества связи прошли в областных поселках Каргашино, Кустаревка, Пичкиряево, Сотницыно, Салтыково, Рожково и Устье, и деревне Колдамышево Сасовского района, в городе Михайлов, поселках Голдино, Заря, Красное, рабочем поселке Октябрьский и деревне Иваньково Михайловского района, и в других населенных пунктах Рязанской области. Аналитики компании отмечают, что благодаря проведенным работам в этих локациях на 30% выросли скорости мобильного интернета.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.