Ozon направит 12,5 млн рублей на поддержку пунктов выдачи заказов в Белгородской и Курской областях

Поддержку получат владельцы более 250 пунктов выдачи заказов в приграничных населенных пунктах, которые столкнулись с оттоком клиентов или временно закрывались. Ежедневно в среднем 15 точкам в Белгородской области приходится на время приостанавливать работу. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Предприниматели получат выплаты по 50 тыс. руб., которые смогут направить на помощь сотрудникам, восстановление ПВЗ, аренду или любые другие цели. Выплата поступит в начале мая вместе с вознаграждением партнера за работу в апреле.

«Помощь в развитии регионального предпринимательства — один из приоритетов Ozon. Мы планируем и дальше поддерживать партнеров, которые несмотря на сложные обстоятельства поддерживают доступность миллионов товаров для жителей своих городов и сел», — сказал директор по логистике Ozon Александр Гейль.

Всем партнерам Ozon в Белгородской и части партнеров в Курской областях предложен гибкий подход к работе ПВЗ. В случае, если предприниматели считают небезопасной ситуацию в районе, где находится ПВЗ, они могут не открывать пункт без каких-либо штрафов или взысканий.

В апреле 2024 г. маркетплейс также выделил 5 млн руб. для помощи партнерам, пострадавшим из-за наводнения в Оренбургской области. Владельцы пунктов выдачи заказов получат выплаты от 50 до 100 тысяч рублей. Маркетплейс планирует развивать меры по поддержке партнеров, которые оказались в затруднительной ситуации — ведь именно вместе с владельцами ПВЗ получается обеспечить доставкой 115 млн россиян и создать сотни рабочих мест в стране.

***

Ozon — мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью в России. На площадке представлено более 370 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа — более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Более 46 млн активных покупателей уже получает заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах. Ozon активно развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh.