Революция в сфере VR-развлечений: ANVIO представляет платформу для создания собственных игр

ANVIO VR, оператор и разработчик VR-развлечений, представил игровой конструктор, позволяющий операторам и посетителям VR-клубов создавать собственные игровые уровни, что значительно повышает реиграбельность и привлекательность центров виртуальной реальности (LBE VR). Об этом CNews сообщили представители ANVIO.

Игровой конструктор был вдохновлен популярными играми, такими как Roblox и Minecraft, которые на 2024 г. насчитывают 196 млн и 172 млн активных пользователей ежемесячно.

Сегодня ANVIO VR стала первой компанией в индустрии центров развлечений (LBE), предложившей платформу создания игр на основе своего PvP-шутера Revolta с технологией свободного перемещения (free-roam VR).

Денис Воронин, менеджер по продажам компании ANVIO, поделился первыми отзывами партнеров после тестирования платформы создания игр. Они стали основой для добавления целого ряда дополнительных функций.

«Изначально мы рассматривали возможности платформы с точки зрения операторов игрового пространства, когда только они могли создавать свои собственные карты. Теперь мы расширяем наши горизонты и позволяем самим игрокам создавать игры у себя дома, а затем приходить в локации ANVIO, чтобы поиграть в них. Они даже могут делиться своими творениями с друзьями и другими площадками. Мы видим в нем Minecraft для PvP VR-геймплея», — сказал Денис Воронин.

Кроме того, ANVIO VR предлагает масштабируемое решение для игровых зон, которое позволяет интегрировать VR-контент в любые пространства, независимо от их формы и размера. Эти инновации заметно трансформируют индустрию развлечений (location-based entertainment), максимально увеличивая реиграбельность и количество посетителей на квадратный метр, тем самым повышая прибыль их владельцев.

VR PvP-шутер Revolta со свободным передвижением от ANVIO предлагает инновационный редактор игровых карт. Этот инструмент позволяет операторам VR-игр создавать уникальные карты размером от 4x4 до 20x20 метров, обогащая игровой процесс.

Игровой конструктор дает пользователям возможность самостоятельно создавать игровые карты для режима Team Deathmatch (команда на команду), предоставляя интуитивные инструменты для настройки уровней. Можно использовать VR-шлем для предварительного просмотра объектов в игре, редактор карт поддерживает гарнитуры Oculus Quest, MetaQuest 2, MetaQuest 3, Pico 4, Vive Focus 3. Пользователи могут сохранять карты, делиться ими и публиковать их в Интернете, способствуя сотрудничеству и инновациям в игровом сообществе. ANVIO также планирует создать публичное сообщество для обмена опытом в создании карт.

В настоящее время доступны три типа визуального окружения: «Пустыня», «Ферма» и «Мегаполис». Каждый из них включает свои элементы для создания уровней. Например, в визуале «Ферма» доступны деревья, кусты, заборы, ульи и сено, а в «Мегаполисе» — полки, бочки с нефтью, бетонные и металлические конструкции. Элементы можно комбинировать и даже смешивать разные визуалы между собой.

Операторы игровых площадок могут создавать любое количество уровней различной сложности, объединять их в одну игровую сессию, назначать индивидуальную продолжительность каждого уровня и настраивать параметры в соответствии с предпочтениями своих клиентов. ANVIO VR также предлагает около 20 заранее разработанных уровней и позволяет партнерам адаптировать их под свое пространство.

Партнеры ANVIO в разных странах с энтузиазмом восприняли эту инновационную функцию. Игроки, операторы и владельцы VR-клубов в восторге от простоты интеграции и универсальности.

Масштабируемые игровые зоны ANVIO — максимальное использование свободного пространства

Помещения неправильной формы на рынке LBE VR являются проблемой для многих операторов, а выбор удачного местоположения определяет успех бизнеса. Учитывая, что арендная плата является одним из основных ежемесячных расходов для любой локации, пропускная способность площадки становится решающим фактором прибыльности. Именно поэтому компания ANVIO представила масштабируемые игровые зоны, которые гарантируют, что free-roam VR-контент может успешно разместиться на любой площади от 16 до 400 кв. метров.

Это позволяет создавать просторные игровые зоны, где одновременно могут играть от двух до 12 человек, что делает игровой процесс еще более захватывающим. Такая гибкость в отношении требований к помещению позволяет интегрировать зоны виртуальной реальности в различные пространства от лазертаг-арен до площадок для корпоративных мероприятий. Необходимы лишь базовые условия: освещение, ровный пол и наличие необходимого оборудования, такого как VR-гарнитуры, Wi-Fi роутер и компьютер.

ANVIO делает виртуальные развлечения доступными и привлекательными для бизнеса, предлагая оптимальные решения, снижая входной порог в индустрию LBE VR и повышая реиграбельность. Партнерство с ANVIO VR — это действительно привлекательное предложение для владельцев бизнеса, позволяющее расширить ассортимент и увеличить прибыль.

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ANVIO — быстрорастущий оператор VR-развлечений и разработчик VR-игр. Компания работает в индустрии VR с 2016 г., открываясь по всему миру, с более чем 44 локациями в 15 странах и ежемесячным посещением более чем 200 тыс. игроков. ANVIO — это готовое решение для запуска VR-бизнеса с простым процессом открытия. Компания предлагает множество преимуществ на всех этапах развития бизнеса, таких как низкие инвестиции, простой процесс установки и профессиональная круглосуточная техническая поддержка.