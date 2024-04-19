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МТС на треть увеличила скорость LTE к дачному сезону в Смоленской области

ПАО «МТС» сообщает об усилении сети LTE в Сафроновском, Новодугинском, Ершичском, Гагаринском и Рославльском районах к дачному сезону. Средняя скорость передачи данных в популярных для загородной жизни и садоводства локациях выросла более чем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС расширила сеть LTE и увеличила скорость мобильного интернета в крупных райцентрах Ершичи и Новодугино, а также селах Екимовичи Рославльского района, Вадино Сафоновского района и Карманово Гагаринского района, в которых в общей сложности проживает почти 10 тыс. человек.

С наступлением теплого сезона количество проживающих в них значительно увеличивается. В результате работ, проведенных МТС, смоленские сельчане и дачники смогут узнавать в интернете о новых агротехнологиях, обмениваться опытом, на отдыхе смотреть любимые фильмы и сериалы, делиться своими дачными успехами в соцсетях.

Увеличение емкости сети в Екимовичах также помогло обеспечить быстрым мобильным интернетом водителей и пассажиров на автодороге А101 МоскваБобруйск. В длинные майские выходные ежегодный прирост трафика в сети на этом участке составляет до 25%, в том числе также благодаря дачникам и отдыхающим.

«Смоленская область является ярким примером региона, где любят загородный отдых и дачную жизнь. Поэтому в теплое время года смоляне буквально «вывозят» интернет в села и дачные поселки. Скоростной интернет и качественная голосовая связь делают эти населенные пункты еще привлекательнее. При необходимости между садово-огородными работами занятые люди могут участвовать в вебинарах и работать из дома, использовать сервисы видеосвязи, проходить обучающие программы и всегда быть на связи с близкими. Скоростной LTE-интернет также дает возможность подключить автоматические сервисы учета тепла, электроэнергии, беспроводные видеокамеры, системы сигнализации, чтобы жизнь за городом была безопасной и комфортной», — сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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