МТС ускорила мобильный интернет в селе Цаган-Челутай к празднику кочевников

ПАО «МТС» сообщает о модернизации телеком-оборудования в селе Цаган-Челутай Моготуйского района. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета к началу традиционного бурятского праздника «Даага дэллээн» возросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Несколько лет подряд в Цаган-Челутае весной проводится бурятский национальный праздник «Даага дэллээн». Это старинный обряд, когда годовалым жеребцам подстригают кончики хвоста и гривы. В мероприятии принимают участие опытные табунщики и коневоды Моготуйского района Забайкалья. Они должны заарканить жеребца, повалить его на бок и срезать часть волос, после чего повязать ленту на хвост.

Новые скорости мобильного интернета позволят жителям села и туристам пользоваться цифровыми сервисами – вести трансляцию в личном блоге, совершать видеозвонки в высоком качестве и обмениваться видео в социальных сетях, а участникам и победителям состязаний делиться фото с церемонии награждения.

«Массовые праздники и гуляния – дополнительный «вызов» для телеком-инфраструктуры, поэтому мы усилили сеть, чтобы нашим клиентам было комфортно пользоваться сервисами и экосистемными приложениями МТС. Уверен, новое качество связи оценят и жители села, гости и участники весенних торжеств, которые смогут поделиться своими впечатлениями и узнать больше о культуре и истории Забайкалья», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Ранее МТС усилила покрытие на оживленном участке трассы Р-297 «Амур» в районе села Нарын-Талача.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.