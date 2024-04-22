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Подмосковье расширяет программу багбаунти

Теперь оценку защищенности пройдет подмосковный портал «Здоровье». Принять участие в тестировании можно с 22 апреля по 20 мая 2024 г. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Защита личных данных пациентов и безопасность медицинской информации – одна из приоритетных задач в системе электронного здравоохранения. Поэтому мы приглашаем всех желающих принять участие в специальной программе, которая поможет найти возможные уязвимости портала "Здоровье". Таким образом мы сможем улучшить работу системы и сделать ее более надежной», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Багбаунти – это публичная программа по поиску уязвимостей электронных сервисов за вознаграждение.

В рамках подмосковной программы багбаунти граждане Российской Федерации старше 18 лет могут помочь в обнаружении возможных угроз безопасности онлайн-портала «Здоровье». Тестирование проходит на платформе Standoff 365 Bug Bounty. В зависимости от критичности найденных уязвимостей участники получат заслуженное вознаграждение.

Напоминаем, портал «Здоровье» заменяет бумажную медицинскую карту пациента. Через него можно записаться на прием или вызвать врача на дом, посмотреть результаты обследований и записи о прошлых визитах в поликлинику, а также получить другую полезную медицинскую информацию.

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