«Авито Работа» запускает «Бригаду HR-помощи» для малого и среднего бизнеса

В условиях дефицита кадров малый и средний бизнес сталкивается с рядом сложностей при найме сотрудников. Чтобы помочь небольшим компаниям выстроить основные HR-процессы, «Авито Работа» запускает проект «Бригада HR-помощи». В рамках активации на отдельной интернет-странице команда «Авито» вместе с экспертами рынка собрали для предпринимателей полезные материалы, инструкции и пошаговые чек-листы, посвященные найму сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным исследования «Авито Работы», в большинстве микропредприятий (58%) с численностью сотрудников до 15 человек поиском и трудоустройством занимаются лично руководитель компании или руководители отделов. В половине предприятий малого бизнеса (50%) с численностью сотрудников от 16 до 100 человек поиском и наймом персонала занимаются либо руководители компании или отделов (26%), либо другие сотрудники компании (24%). Даже в предприятиях среднего бизнеса с численностью сотрудников от 101 до 250 человек почти каждый пятый (18%) руководитель компании или отдела сам занимается поиском и наймом работников, а в 8% случаев персонал нанимают другие сотрудники компании, не являющиеся профильными HR-специалистами.

Чтобы помочь предпринимателям выстроить процесс найма в компании, «Авито Работа» запустила проект «Бригада HR-помощи». На отдельной странице владельцы бизнеса и предприниматели могут получить набор полезных материалов, покрывающих основные HR-процессы: подкаст про определение зарплатной вилки на позицию, гайды по составлению и продвижению вакансий, чек-лист по адаптации новых сотрудников и многое другое.

Кроме того, предприниматели получат шанс на проведение бесплатной консультации от экспертов по найму и развитию персонала «Авито Работы». В «бригаду» вошли как представители команды «Авито», так и внешние эксперты рынка.

Кто обычно занимается поиском и наймом персонала в зависимости от размера компании

На странице проекта приводятся материалы и пошаговые рекомендации, как выстроить работу с персоналом с минимальным бюджетом, повысить эффективность найма сотрудников с помощью правильного оформления вакансий и бесплатных инструментов аналитики. Предприниматели могут получить шаблоны вакансий для офисных, рабочих и линейных профессий, а также узнать больше об инструментах продвижения объявлений.

«Руководителям предприятий малого и среднего бизнеса зачастую приходится выступать в роли HR-специалистов, самостоятельно организовывать процессы найма и адаптации сотрудников в компании. Это важный и трудоемкий блок задач, решение которых может увеличить продолжительность найма. Например, в микропредприятиях в 42% случаев поиск работника длится в среднем от 1 месяца. «Бригада HR-помощи» призвана дать предпринимателям четкие и понятные инструкции для того, чтобы процесс подбора и найма сотрудников стал более быстрым и простым», — сказал Никита Макаров, директор по маркетингу «Авито Работы».

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«Авито Работа» — это платформа, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. По данным внутренней аналитики, ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. Инструменты «Авито» облегчают работу с большим количеством вакансий и откликов кандидатов. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.