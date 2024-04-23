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VK Cloud запускает сервис быстрой доставки контента в Казахстане

На облачной платформе VK Cloud в Казахстане стал доступен сервис CDN (Content delivery network). Он позволяет сократить время ожидания загрузки веб-страницы до 1 секунды и снизить нагрузку на инфраструктуру бизнеса до 90%. С помощью нового сервиса казахстанские компании смогут улучшить клиентский опыт и показатели поисковой выдачи своих онлайн-ресурсов. Об этом CNews сообщил представитель VK.

CDN обеспечивает быструю загрузку веб-сайтов, особенно с большим объемом контента: среднее время отклика составляет до 30 миллисекунд. Система масштабируется по запросу без дополнительных инвестиций, что особенно важно для высоконагруженных ресурсов. Контент распределяется между серверами кэширования и доставляется из ближайшей к пользователю точки. В результате повышается надежность работы, отказоустойчивость ресурсов и их защита от резкого роста трафика. Потребность в оперативной доставке контента без потери качества часто возникает у компаний, которые работают в таких сферах, как электронная коммерция, разработка игр и ПО, медиа- и образовательные сервисы. CDN особенно полезен для раздачи тяжелых файлов, например, мультимедиа.

«Спрос на облачные сервисы в Казахстане растет из года в год. Бизнес использует облачную инфраструктуру для разработки и запуска цифровых продуктов, а также в качестве альтернативы собственным вычислительным ресурсам. Растет интерес и к платформенным сервисам, которые открывают дополнительные возможности для ускорения цифрового развития и улучшения пользовательского опыта. Одной из таких технологий становится CDN. Мы рады предложить казахстанским компаниям облачные сервисы, соответствующие требованиям местного законодательства», — отметил Арман Нурушев, директор по развитию VK Cloud в Казахстане.

VK Cloud в Казахстане объединяет более 20 готовых инфраструктурных и платформенных облачных сервисов — IaaS и PaaS. Размещение в локальном дата-центре обеспечивает соблюдение требований законодательства 94-V «О персональных данных» и высокую скорость работы сервисов. Они комплексно закрывают потребности крупного, среднего, малого бизнеса и стартапов в цифровых инструментах. В несколько кликов команда может развернуть сервисы для хранения и обработки данных, совместной разработки и других задач. Облачные технологии позволяют в режиме реального времени масштабировать или сокращать использование вычислительных ресурсов в зависимости от нагрузки на проект. Администрирование и поддержку работы облачных сервисов обеспечивает команда VK Cloud. Оплата за облачные сервисы производится в тенге. Счета формируются по модели Pay-as-you-go — только за фактически использованные ресурсы и инструменты.

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