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«Авто.ру Бизнес» открывает дилерам возможность генерации описания автомобилей с помощью YandexGPT

«Авто.ру Бизнес» расширил возможности личного кабинета для дилеров, добавив новую функциональность, которая позволяет создать индивидуальное описание автомобиля с помощью генеративной нейросети YandexGPT. Это упростит создание карточки авто на классифайде и сократит время выхода новых объявлений о продаже. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру Бизнес».

Сотрудникам дилерских центров, отвечающим за создание объявления на классифайдах, больше не нужно придумывать описание для каждого автомобиля. Благодаря новому инструменту от «Авто.ру Бизнес» сейчас рассказать об авто можно нажатием одной кнопки прямо в личном кабинете. Новая функциональность позволит сэкономить время и освободить ресурс под решение других задач.

YandexGPT за несколько секунд составит качественный текст по заданным параметрам в карточке конкретного автомобиля. Или будет генерировать описание всех авто выбранного автосалона — такая настройка позволит автоматизировать создание карточек для всех автомобилей дилера. Дополнительно нейросеть умеет исправлять орфографические ошибки и опечатки — это полезная функция в случае, если требуется проверить уже написанный текст.

По данным «Авто.ру Бизнес», в среднем более 1500 объявлений о продаже не появляется на классифайдах именно из-за отсутствия описания автомобилей, а в марте 2024 г. более 11,5 тыс. объявлений имели короткий текст, что, по оценке экспертов сервиса, напрямую влияет на конверсию в звонок. С помощью YandexGPT дилеры значительно сократят время появления новых предложений на классифайдах и повысят привлекательность предложений в глазах потенциальных покупателей благодаря качественному и подробному рассказу об автомобиле.

В октябре 2023 г. «Авто.ру» предоставил возможность генерации описания автомобиля частным продавцам — функциональность уже позволила сэкономить время более 160 тыс. пользователей.

Инструмент по созданию описания автомобилей с помощью YandexGPT отдельно не тарифицируется и доступен для всех клиентов «Авто.ру Бизнес».

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«Авто.ру Бизнес» — система продуктов и сервисов для развития автобизнеса на всех этапах: от пополнения склада и привлечения покупателей до анализа продаж и повышения компетенций персонала. Сервис входит в группу компаний «Яндекс». В 2023 г. «Авто.ру Бизнес» объединил компетенции и технологии CM.Expert, «Авто.ру» и «Яндекса» в систему, предоставляя больше данных, возможностей и поддержки для клиентов.

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