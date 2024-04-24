GitFlic создаст новую инфраструктуру для разработчиков RuStore

Создатель платформы для работы с исходным кодом GitFlic компания «РеСолют» поможет оптимизировать разработку и публикацию новых мобильных приложений в магазине приложений RuStore.

«РеСолют» разрабатывает механизм, который позволит разработчикам использовать репозиторий GitFlic для хранения, распространения кода и сборки бинарных пакетов. После сборки приложения будут автоматически публиковаться в магазине RuStore, используя уже существующие решения для авторизации через API. Сейчас на GitFlic опубликованы все SDK для работы с RuStore. Паблишеры могут зарегистрироваться в GitFlic и RuStore с помощью VK ID.

«Мы рады предоставить командам разработки возможность размещать и распространять свои приложения на надежных отечественных платформах. Аудитория нашего сервиса насчитывает уже более 40 тыс. разработчиков, и их число непрерывно растет. Сегодня уже можно говорить о создании интегрированных российских инструментов, охватывающих ключевые процессы создания и дистрибуции ПО. Наша стратегическая цель — стать единым центром взаимодействия для всех российских разработчиков, интегрируя ИТ-решения для реализации полного жизненного цикла разработки ПО», — сказал Максим Козлов, технический директор компании «РеСолют».

«Развитие современной инфраструктуры для разработчиков — одна из главных целей RuStore. В нашей консоли доступны все необходимые SDK, включая популярные инструменты разработки и сервисы продвижения. Мы видим востребованность наших сервисов — уже более 1 тыс. компаний перешли на наши инструменты. Сотрудничество с GitFlic позволяет работать с нашими SDK удобно и использовать привычные решения для разработки приложений и публикации их в RuStore», — отметил Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore.