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Информация о хобби в резюме стала реже интересовать рекрутеров

Хобби соискателей: 28% рекрутеров не интересует, 35% хотят знать все. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители одной тыс. предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

35% менеджеров по персоналу считают, что соискателям нужно указывать в резюме любые хобби и увлечения, 28% рекрутеров предпочитают видеть в резюме лишь те увлечения, которые соответствует специальности и характеру будущей работы. И только 28% считают эту информацию лишней.

О случаях, когда хобби фактически стало причиной отказа кандидату в трудоустройстве, рассказали 4% рекрутеров. Судя по комментариям, чаще всего отказывали в работе соискателям, увлекающимся экстремальными видами спорта (из-за риска травм, а следовательно, и длительного нахождения на больничном).

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, увеличилось число тех, кто считает информацию о хобби и увлечениях в резюме лишней: 12% в 2015 г. и 28% — сейчас. Но рекрутеры, которым важна информация об увлечениях кандидатов, по-прежнему в большинстве.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 201

Время проведения: 1—19 апреля 2024 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: одна тыс. респондентов

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