Исследование: MacBook Air 15” в цвете Silver — самый популярный ноутбук у россиян

Сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping провел исследование и выяснил, что 39% россиян предпочитают заказывать электронику из-за рубежа. А самым популярным товаром категории стал MacBook Air 15” от Apple. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping.

Так, выяснилось, что среди ноутбуков в топе у россиянам оказались Apple — 41% заказов, MSI — 14%, а 11% покупок бренда Lenovo.

Эксперты CDEK.Shopping также поделились аналитикой, какие модели ноутбуков от Apple завоевали наибольшую популярность за последние три месяца. В топ-3 популярных моделей вошли MacBook Air 15” M2, MacBook Pro 14” M3 и MacBook Pro 14” M2, а MacBook Air 13” M2 оказался в пятерке продаж.

Среди всех MacBook самыми популярными стали ноутбуки с чипом M2 (68,7%), а доля продаж M3 за три месяца составила 27,3%. Макбуки с чипом M1 покупают уже совсем редко — 4% от общего количества заказов. Среди линейки M2 доля заказов модели Air составила 60,5%, менее популярной оказалась линейка Pro — 39,5%.

Эксперты CDEK.Shopping проанализировали спрос на предыдущую модель Air 15” с чипом M2 и выяснили, что ее выбирали 81% россиян, а на версию 13” пришлось только 19% аудитории. Среди цветовой палитры версии Air 15” на M2 россияне чаще всего выбирали Silver, реже Midnight. А версия Air 13” на M2 лидировала в цветах Midnight и Space Gray. Расцветка Starlight оказалась наименее популярной в обеих версиях. Чаще всего пользователи выбирали Air 15” M2 с оперативной памятью на 512 GB, далее по популярности — 256 GB и 2 TB. Наименее популярной оказалась версия на 1 TB.

С выпуском третьего поколения предыдущие модели из линейки Air стали доступнее, и теперь стоимость MacBook Air на М1 начинается от 83 тыс., а MacBook Air на М2 — от 110 тыс. рублей.

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CDEK.Shopping — платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа. Международный логистический оператор СDEK запустил сервис в мае 2022 г. CDEK.Shopping помогает заказать товары из-за рубежа по принципу «все включено»: клиент выбирает товары на онлайн-витрине, оформляет и оплачивает заказ, а выкуп товара, таможенное оформление и логистику компания берет на себя.