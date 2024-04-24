CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Сбер» запустил совместимую с любой ОС прошивку токенов для работы в «СберБизнес»

«Сбер» вместе с компанией «Актив» (поставщик токенов «Рутокен TLS») подготовили, протестировали и выпустили в промышленную эксплуатацию новую прошивку токенов, которая делает их универсальными и совместимыми со всеми типами настольных операционных систем (ОС). Это поможет клиентам «Сбера» устранить затруднения при работе в интернет-банке «СберБизнес», которые возникли при переходе на импортозамещённые отечественные ОС. Также это важно госкомпаниям, которые, согласно действующему российскому законодательству, должны переходить на отечественное программное обеспечение (ПО).

Во время перехода на импортозамещённое ПО работа ведётся сразу в двух ОС. При этом пользователям доступно два вида токенов: «Инфокрипт» (работает с операционными системами Windows, macOS и Linux) и «Рутокен» (имеет отдельные прошивки Windows и macOs и отдельную под Linux). При работе с последним клиенту требовалось при каждом переключении между ОС перепрошивать токен. Новая прошивка одновременно поддерживает работу в разных ОС, что позволяет снять нагрузку с клиентов и привести все инструкции к единому образцу.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» Сбербанка, сказала: «Интернет-банк «СберБизнес» — важнейший инструмент ведения бизнеса для миллионов российских компаний. Кроме развития интернет-банкинга, мы видим своей приоритетной задачей обеспечение доступности цифровых продуктов «Сбера» для бизнеса на любых гаджетах и любых операционных системах, с которыми работают наши пользователи. Сейчас доля клиентов на токенах в «СберБизнес» составляет 12,5% или около 600 тыс. предпринимателей, которым мы должны предоставить максимально комфортные условия для работы и развития бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

«МТС Линк» представил новый корпоративный мессенджер «Чаты»

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Арестован мошенник, два года хитро грабивший сервисы доставки с помощью взломанных курьерских аккаунтов

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Amazon сознательно нарушала законы о копирайте «потому что все конкуренты так делают»

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Показать еще

Наука

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024