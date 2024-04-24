Столица двинулась на «Восток»: чем занимаются путешественники на трассе М-12

Весной 2024 г. по новой автомагистрали М-12 «Восток», соединяющей Москву и Казань, россияне ездили на 20% чаще, чем в новогодние каникулы в январе 2024 г. Самым популярным приложением среди автолюбителей в дороге стал YouTube, опередивший по объему трафика и числу пользователей даже картографические сервисы и мессенджеры, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенной статистики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пик пользования мобильным интернетом на трассе в 2024 г. пришелся на выходные 13-14 апреля 2024 г., когда после резкого потепления множество садоводов в европейской и центральной части России открыли дачный сезон. В пути путешественники предпочитают смотреть видео и спортивные трансляции, пользоваться онлайн-кинотеатрами и картографическими сервисами.

При этом любопытно, что кино и сериалы автолюбители смотрят в основном на отрезке магистрали во Владимирской области, а вот в Нижнем Новгороде и Татарстане весомые объемы трафика уходят на мессенджеры. Однако больше всего любители интернета прокачивают данных в подмосковном сегменте трассы, отмечают аналитики. Их объем достигает 443 ТБ, что можно сравнить с просмотром всех восьми сезонов сериала «Игра Престолов» в формате 4К чуть более 200 раз.

«Новая автотрасса — важная транспортная артерия сразу для нескольких регионов страны. В этом году мы завершили здесь строительство сети — теперь на всем участке от Москвы до Владимирской области водителям и их пассажирам доступен мобильный интернет с максимальной скоростью, превышающей 400 Мбит/с. Таких показателей удалось достичь за счет технологии агрегации частот (3CA), которая не только увеличивает максимально допустимую скорость интернета, но и обеспечивает запас ёмкости на обслуживающих автотрассу базовых станциях. При этом за высокий уровень покрытия отвечают специальные антенны с высоким коэффициентом усиления», – сказал директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

Уже сейчас ГК «Автодор» и региональные власти готовят М-12 к майским праздникам и новому туристическому сезону, в том числе и на подмосковном участке. Они планируют увеличить штат и число многофункциональных зон, где водители и пассажиры смогут отдохнуть, заправиться, перекусить или размяться на тренажерах.

Скоростная автотрасса М-12 «Восток», протяженностью более 800 км — лишь часть будущей трассы «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. На сегодняшний день она проходит по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. Полноценный запуск магистрали состоялся в декабре 2023 г., а к 2030 г. планируется открыть все 12 тыс. км трассы.

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