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Tele2 адаптировал мобильное приложение под Apple Vision Pro

Tele2, российский оператор мобильной связи, провел дополнительные настройки мобильного приложения «Мой Tele2» для совместимости с шлемом смешанной реальности от Apple. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Vision Pro позволяет совместить в процессе взаимодействия с цифровыми продуктами окна виртуальных программ и реальный мир.

С учетом высокого проникновения цифровых клиентов в абонентской базе оператор в последнем релизе обновлений учел возможность использования в шлеме Apple Vision Pro приложения «Мой Tele2».

Для этого команда провела дополнительные настройки. Tele2 также протестировала популярные сценарии в эмуляторе и с YouTube-блогером Дмитрием Романенко непосредственно в шлеме дополненной реальности. Пользователь может управлять приложением, как используя только взгляд и щипки, так и в режиме виртуального планшета, «прикасаясь» к приложению в воздухе. В «Мой Tele2» на Vision Pro, как и на обычном смартфоне, работает режим мультитач. Например, он нужен для команды вызова меню «Поделиться гигабайтами» – свайп двумя пальцами снизу вверх по экрану.

Приложением оператора ежемесячно пользуется более 20 млн уникальных пользователей.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2023 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.

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