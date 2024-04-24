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В Подмосковье зимние цифровые проверки культурных учреждений сменились на летние

В зимний период с помощью «цифры» было проведено более 31 тыс. проверок библиотек, театров, музеев и других учреждений сферы культуры Подмосковья. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«"Проверки Подмосковья" перешли на зимний чек-лист в ноябре 2023 г. За время его действия исполнители получили свыше 30 тыс. заданий на проверку культурных объектов. С помощью "цифры" удалось устранить порядка 2 тыс. нарушений, в основном связанных с очисткой входных групп от снега», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Раздел по осмотру культурных учреждений и их прилегающей территории был запущен в мобильном приложении «Проверки Подмосковья» в конце 2020 г. С его помощью на более чем 1,6 тыс. объектах контролируются состояние входных групп и ограждений, наличие пандусов, чистота в санузлах, зрительных залах и т.д. В зимний период также отслеживается качество уборки снега, наледи и отсутствие сосулек на кровле.

«С помощью мобильного приложения контролировать безопасность и порядок можно дистанционно. Это позволяет проводить большее количество проверок за меньшее время», – отметила Надежда Куртяник.

В Московской области под цифровым контролем находятся детские и спортивные площадки, соцучреждения, питание в школах, многоквартирные дома, парки, стройплощадки, автовокзалы и другие объекты. В летний период через приложение «Проверки Подмосковья» также контролируются участки, где растет борщевик Сосновского.

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