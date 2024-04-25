Аналитика Yota: мужчины стали в два раза активнее пользоваться маркетплейсами

Россияне все больше пользуются маркетплейсами — трафик таких ресурсов вырос на 72% за 2023 г., при этом вовлеченность мужчин стала выше на 90%. На 33% увеличилось и среднее время, которое пользователи проводили за онлайн-шопингом. Наибольший прирост трафика показали зумеры и пользователи 56+ — за 2023 г. эти категории потратили в два раза больше гигабайт, чем годом ранее. Тренды выявили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota.

В среднем в 2023 г. каждый пользователь маркетплейсов использовал на 58% больше мобильного интернета. Заметнее всего за это время увеличилась активность в «Мегамаркете» (в три раза больше, чем годом ранее), Ozon (аналогично в три раза), а также «Яндекс Маркете» и сервисе «Сималенд» (каждый +46%).

Самыми «горячими» месяцами на маркетплейсах в 2023 г. оказались июль, октябрь и ноябрь. В это время активность россиян вырастала на 14-19% от среднемесячного значения.

Чаще других маркетплейсами пользуются миллениалы, на которых приходится 34% трафика в этой категории. Также к онлайн-шопингу тяготеют абоненты 36-45 лет (28%) и 46-55 лет (17%). При этом наибольшую динамику демонстрируют зумеры (14-20 лет) и пользователи старше 56 лет — обе группы за год показали двукратный рост потребляемого трафика.

Хотя российские пользователи и стали уделять онлайн-шоппингу больше внимания, аудитория маркетплейсов практически не изменилась за последний год. Исключением стала

категория 56+, численность данной возрастной группы выросла на 15%. Эти же пользователи стали находиться на маркетплейсах в 1,5 раза дольше, чем в 2022 г. Однако интерес к тем или иным сервисам не зависит от возраста абонентов.

Среди клиентов маркетплейсов мужчин сегодня 55%, а потребляют они 52% трафика. Их интерес существенно вырос за последний год: в 2023 г. эта категория пользователей потратила на 90% больше гигабайт, чем в 2022 г., а женщины — на 56%. Предпочтения конкретных сервисов также зависят от пола. Так, мужчины намного активнее на интернет-площадках «ОнлайнТрейд» (на них приходится 75% трафика), AliExpress (61%) и «Мегамаркете» (60%). Женщины же предпочитают «Сималенд» (64%), KazanExpress (55%) и Wildberries (52%).

Больше всего трафика на маркетплейсах потратили в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. По среднему времени на пользователя в этом сегменте лидируют Ижевск, Владимир и Калуга.

Yota Кто проводит больше времени на маркетплейсах

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