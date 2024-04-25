«Авито Работа»: у большинства молодежи 18–25 лет есть опыт подработки

«Авито Работа» провела опрос двух тыс. молодых россиян в возрасте от 18 до 25 лет и задала им вопросы об их опыте подработки. Аналитики выяснили, что опыт подработки есть у 76% молодых россиян. Причем в городах-миллионниках доля респондентов, у которых имеется опыт подработки, выше, чем по остальным городам, и составляет 82%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Из тех, у кого есть опыт подработки, 37% опрошенных молодых людей чаще всего находят подработку по необходимости, когда нуждаются в дополнительных средствах. 26% участников опроса чаще находят подработку на время каникул, отпусков или праздников, а 18% часто берут подработку ситуативно, при появлении вдохновения или интереса к конкретному проекту или сфере. Еще у такого же количества респондентов есть подработка или дополнительный доход на постоянной основе.

Самые распространенные сферы для подработки молодежи – общественное питание (11%), ремонт и строительство (10%), традиционная торговля (9%). Подработки, связанные с ремонтом и строительством, чаще берут респонденты мужского пола (18%). Девушки (12%) чаще подрабатывают в сфере традиционной торговли и в творческих профессиях (11%) — например, дизайне или копирайтинге.

Сферы, в которых чаще всего подрабатывали молодые россияне

Респонденты зачастую (42%) не связывают подработки с профессией, которую планируют получить в будущем. Однако 18% опрошенной молодежи все же стараются брать подработки по специальности, а 11% молодых россиян чаще всего берут подработки по разным специальностям в рамках одной сферы. Косвенная связь подработки с будущей профессией есть у 12% респондентов, столько же молодых людей еще не определились с будущей работой (12%).

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«Авито Работа» — платформа, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. Инструменты «Авито» облегчают работу с большим количеством вакансий и откликов кандидатов. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.