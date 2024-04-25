Два года VK Play: платформа поделилась достижениями и анонсировала запуск раздела «Лаборатория»

За прошедший год количество зарегистрированных аккаунтов на VK Play достигло отметки в 38,5 млн, а ежемесячная активная аудитория проекта за IV квартал 2023 г. составила 16,4 млн пользователей. Игровая экосистема продолжила расти по всем направлениям и запустила несколько новых проектов. Об этом CNews сообщили представители VK.

За 2023 г. и начало 2024 г. на платформе было выпущено несколько заметных игр, включая «Калибр», «Мир кораблей», Xtract, «Смута» и др.

VK Play продолжила поддерживать разработчиков игр: запустила инди-инкубатор Prototype.indie в партнерстве с Astrum Entertainment и АПРИОРИ; анонсировала «Демофест», первый фестиваль демоверсий игр от VK Play.

Кроме того, площадка расширила количество носителей, на которых представлены продукты VK Play: стриминговая платформа VK Play Live и облачный гейминг VK Play Cloud стали доступны на устройствах со Smart TV.

«VK Play проделала большой путь за два года. Главное — нам удалось достичь долгосрочного роста, а не разового пика в рамках отдельного запуска. Мы активно взаимодействуем с игроками, разработчиками и ассоциациями, адаптируя продукт согласно запросам аудитории. За последний год VK Play запустила направление инди и фестиваль «Демофест», чтобы помочь разработчикам вывести свои проекты на игровые площадки. Кроме того, наша экосистема стремится реагировать и на долгосрочные запросы, один из них — появление новых квалифицированных кадров и проектов. Сегодня мы, совместно с VK Education, анонсируем запуск обновленного раздела «Лаборатория». Его цель: привлечь внимание к лучшим игровым студенческим проектам, реализуемым в России», — сказал Александр Михеев, руководитель VK Play.

«Лаборатория» — отдельный раздел в VK Play Store для игр, разработанных студентами образовательных программ и курсов. Проекты, попавшие в раздел, смогут получить обратную связь игроков, а самые популярные игры получат дополнительную поддержку игровой экосистемы VK Play и ее партнеров. Условия участия будут анонсированы в ближайшее время.

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VK Play — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. VK Play объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт и др. На площадке представлены игры на любой вкус — от легких головоломок до хардкорного экшена с возможностью запускать игры через сервис облачного гейминга с любого ПК. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит любительские и профессиональные, открытые и эксклюзивные кибертурниры.