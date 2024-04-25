Исследование GfK: В первом квартале 2024 г. доля жителей городов в России, пользующихся подпиской на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 50%

Международная исследовательская компания GfK публикует рейтинг онлайн-кинотеатров в России за I квартал 2024 г. Компания проводит регулярные опросы среди жителей российских городов в возрасте 16–55 лет о том, подписками каких онлайн-кинотеатров они пользуются. Под подписчиками в исследовании понимаются не только те жители городов, на которых непосредственно оформлены аккаунты с подпиской, но и члены домохозяйств, которые совместно пользуются оформленной подпиской. Об этом CNews сообщили представители GfK.

В I квартале 2024 г. подписками (включая бесплатные и оформленные на пробный период) на онлайн-кинотеатры пользовались 52% жителей российских городов. Это заметный рост по сравнению с предыдущим кварталом (47%) и новый рекорд для онлайн-кинотеатров. Прежний максимум по проникновению подписок (49%) был достигнут в I квартале 2023 г. Увеличение числа подписчиков традиционно для начала года, но такой значимый рост в течение одного квартала произошел впервые за два года.

В первые три месяца 2024 г. доля платящих подписчиков выросла до 38% горожан, что тоже стало историческим максимумом. В предыдущие годы этот показатель не превышал 33%.

Количество подписчиков нарастили все онлайн-кинотеатры из первой пятерки, за исключением KION. «Кинопоиск» остается лидером как по общему количеству подписчиков (23,1% горожан), так и по пользователям с платной подпиской (18,6%).

Самый значительный рост по количеству подписчиков показал онлайн-кинотеатр Wink. В I квартале 2024 г. сервисом «Ростелекома» пользовались 13,1% горожан против 9,7% в последнем квартале 2023 г. Wink сильно увеличил отрыв от ближайшего конкурента «Иви». Подписками на «Иви» в первом квартале пользовались 10,7% городских жителей против 9,5% в предыдущем квартале. Четвертое место вернул себе онлайн-кинотеатр Okko, опередив KION. Доля подписчиков Okko в первом квартале увеличилась до 8,1% горожан. По количеству платящих подписчиков в I квартале заметно вырос онлайн-кинотеатр START – с 1,3% в IV квартале 2023 г. до 2,1% в I квартале 2024 г.

Уровень проникновения подписки на онлайн-кинотеатры вырос во всех возрастных категориях. Самый высокий уровень проникновения по-прежнему в Москве и Санкт-Петербурге: подписками пользуются 58% жителей двух мегаполисов. Самый низкий (46%) — в городах с населением до 100 тыс. человек.

В онлайн-опросе приняли участие 7,5 тыс. респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тыс. человек. Опрос проводился в январе–марте 2024 г. Предметом исследования стали 15 онлайн-кинотеатров: «Иви», «Кинопоиск», Okko, Amediateka, Netflix, Google Play Movies & TV, Apple TV+, Premier, Wink, START, «Билайн ТВ», KION, «Смотрешка» / «Мегафон ТВ», Viju.