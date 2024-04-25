Исследование: кешбэк помогает россиянам путешествовать чаще

«Яндекс Плюс» выяснил, что почти половина (45%) россиян считает, что кешбэк помогает путешествовать чаще, а 49% опрошенных отмечает, что кешбэк может побудить их совершить незапланированную поездку. При этом половина опрошенных считает, что кешбэк помогает быстрее накопить на поездку. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Плюса».

«Каждый второй россиянин согласен, что кэшбек деньгами, бонусами и милями может помочь накопить на путешествия. Из них четверть копит его на авиабилеты в одну сторону, 23% — на более комфортные номера в отелях, а 12% — на дополнительные услуги на борту самолета. Мы стремимся сделать опыт путешествий еще более приятным и доступным, в опции «Плюс Путешественникам» объединены предложения по бронированию отелей и авиабилетов, чтобы наши пользователи подписки могли путешествовать с более комфортными и выгодными условиями. А при оплате с «Яндекс Пэй» они также получают одинаковое количество миль и баллов «Плюса», — сказала Наталья Воропаева, руководитель опции «Путешественникам» в «Яндекс Плюса».

За последний год большинство путешествующих (45%) отправлялись в поездки со своими вторыми половинками и 43% — с детьми. Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще путешествовала с друзьями или знакомыми (43%), с другими родственниками (35%) и самостоятельно (32%). Около половины респондентов, которые отправляются в путешествия с детьми, пользуется кешбэком — деньгами, бонусами, баллами или милями.

47% путешествовавших за последний год пользуются кешбэком в рублях. Большинство (76%) пользующихся кешбэком копит до 3 тыс. руб. в месяц, что составляет 43% от всех опрошенных. При этом, 73% пользующихся кешбэком отправлялись в путешествие за последний год.

Доля людей, которые не путешествовали за последний год — всего 16%. При этом 69% опрошенных совершали поездки по России в этот период. Среди них больше половины отдавали предпочтение либо пляжному отдыху, либо посещению культурных мест, таких как достопримечательности, музеи и памятники архитектуры.

Исследование проведено в апреле 2024 г. на основе онлайн-опроса 2000 респондентов России в возрасте от 18 до 55 лет.

Кешбэк в рамках исследования — это возврат части потраченных средств на покупки или услуги, который предлагают торговые сети, отели и специальные сервисы. Кешбэк может быть представлен в виде денег, бонусов или миль.

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«Яндекс Плюс» — это подписка на контентные сервисы «Яндекса», такие как «Кинопоиск», «Музыка» и «Букмейт», а также кешбэк баллами «Плюса» в «Яндекс Афише», «Маркете», Go, «Драйве», «Еде», «Лавке», «Путешествиях», «Заправках» и других сервисах. В подписку можно добавить до трех близких людей, при этом у каждого будет свой аккаунт, баллы «Плюса», персональные подборки и рекомендации контента. К подписке можно подключить дополнительные опции и получать специальные предложения в партнерских сервисах. Подписка «Яндекс Плюс» была запущена в 2018 г. На данный момент «Плюс» объединяет 30 млн подписчиков.

Опция «Путешественникам» — дополнительная опция, которую можно оформить с подпиской «Яндекс Плюс». Она позволяет получать одновременно одинаковое количество баллов «Плюса» и миль авиакомпании S7 Airlines за заказы в сервисах «Яндекса», покупать авиабилеты и бронировать отели на закрытых распродажах, а еще бесплатно выбирать места в самолете. Стоимость опции — 200 руб. в месяц.